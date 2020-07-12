فنادق أكور تتوقع إعادة توظيف 2000 موظف جرى تسريحهم أو إيقافهم عن العمل

غافين غيبون أريبيان بزنس: أكد مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة مع مجلة أريبيان بزنس: إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد كان له تأثيرا على قرابة 2000 من موظفي أكور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بين من أوقف عن العمل مؤقتا أو من جرى تسريحه، ومع ذلك ، و مع إعادة فتح دبي أبوابها للسياح وعودة المنطقة إلى طبيعتها ، أفلا أتوقع أن يتأثر أي موظفين آخرين."

ولفت بالقول:" عندما تنظر إلى هذا الرقم يبدو ضخمًا ولكن عند الأخذ بعين الاعتبار أنه من أصل 25 ألف موظف، فهو في الواقع عدد صغير جدًا." وأضاف :"إذا نظرنا إلى أحوال غيرنا أعتقد أننا قمنا بعمل أفضل بكثير من معظم هؤلاء فيما يتعلق بهذا الموضوع وبالمقارنة بالآخرين،"في الوقت الحالي لا أرى المزيد من التأثير على القوى العاملة لدينا والأمور لا تزال إيجابية للغاية فيما يتعلق بكيفية سير الأمور إلى الأمام مع تعافي الأحوال في المنطقة ".

ووفقًا لتقرير صدر عن مجلس السياحة والسفر العالميفي مارس الماضي ، كان من المتوقع أن تفقد منطقة الشرق الأوسط ما يصل إلى 1.8 مليون وظيفة في مجال السفر والسياحة نتيجة لجائحة كوفيد 19.

ومع ذلك ، مع ظهور بوادر الانتعاش الآن ، وتخفيف العديد من البلدان القيود المفروضة على الحركة وفتح الحدود ، كشف ويليس أن شركة الضيافة الفرنسية متعددة الجنسيات ، التي تدير 299 فندقًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع 134 في الشرق الأوسط و 64 في الإمارات ، يمكن أن تستأنف قريبًا عملياتها الكاملة وتقوم بإعادة تعيين الموظفين السابقين وتوظيفهم من جديد.

ويوضح قائلا"من الصعب التطلع إلى 18 شهرًا ، ولكن لدينا 35 علامة تجارية رائعة ، من رافلز وفيرمونت وسيتل ، وصولًا إلى إيبيس في الفئة الاقتصادية. لدينا الفرصة ، وما زلنا نفتح الفنادق ونتطلع لإعادة توظيف هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن ".

"قد يستخف البعض بهذا التصريح لكنني أخذه بجدية تامة و فيما يتعلق بالمراسلات التي أجريتها مع هؤلاء الأشخاص بشكل فردي ، والتي للأسف اضطررنا إلى التخلي عنهم ، وكذلك إلى الجمهور الكبير الأوسع ، سنبذل كل جهد ، وحققنا بالفعل بعض النجاح في دراسة إعادة هؤلاء الأشخاص ، ولكن وكلما أسرعنا في إعادتهم إلى عائلة أكور كلما كان ذلك أفضل ".

وفي صدد افتتاح مشاريع جديدة يكشف ويليس أن خطط إطلاق 2000 غرفة أخرى في سوق دبي لا تزال مقررة في الخطط بما في ذلك افتتاح أكبر فندق سوفيتيل ، وهو سوفيتيل وافي المكون من 498 غرفة؛ و جراند مركيور في مطار دبي ويضم 360 غرفة وجناح ومن المقرر افتتاحهما قبل نهاية العام.

يشير ويليس بالقول: "لايزال لدينا مشاريع قادمة وسيتم افتتاحها وإن جرى ذلك ببطء مع استعادة المستوى الطبيعي لدى دخولنا عام 2021 ، سنرى تلك الفنادق تحقق تقدما إلى الأمام. قد يبدو افتتاح فنادق تقدم 2000 أمرا كبيرا لكنها ليست كذلك. لدينا بعض التأخيرات في الربع الأول ، ولكن سيتم فتح 2000 غرفة بالتأكيد ".

وتشكل فنادق الشركة الجديدة في دبي جزءًا من استراتيجية شاملة للشركة لفتح 130 فندقًا في جميع أنحاء المنطقة في الأشهر الـ 36 المقبلة ، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف ويليس:" أن تركيزنا سيكون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في العام المقبل ، وسوف يتمحور هذا حول هذه العوامل الرئيسية حيث ترى عودة الأعمال مع دخولنا في الربع الرابع من عام 2021."