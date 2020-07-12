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الأحد 12 Jul 2020 12:45 م

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مفاجآت صيف دبي بتخفيضات وعروض مميزة وكوبونات سحوب رقمية

تتواصل مفاجآت صيف دبي في دورتها الثالثة والعشرين ، مع سبعة أسابيع من التخفيضات والعروض الترويجية المتنوّعة في معظم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي وتستمر 51 يوماً حتى 29 أغسطس المقبل، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واعتماد كوبونات السحوبات رقمية

مفاجآت صيف دبي بتخفيضات وعروض مميزة وكوبونات سحوب رقمية

تتواصل العروض في النسخة الـ23 من مفاجآت صيف دبي التي انطلقت الخميس وتستمر حتى 29 أغسطس المقبلـ و تكتسب أهمية خاصة مع بدء استقبال الزوار الدوليين أمس في ظل التزام كامل من جميع المنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية.

وتستعد "ذي بوينت" في "نخلة جميرا" لستة أسابيع من الترفيه العائلي والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية على مدار ثلاث ليالٍ، من 16 ولغاية 18 يوليو، ضمن الاحتفالات "بمفاجآت صيف #دبي 2020" بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

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