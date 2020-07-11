السعوديون يرغبون بالسفر لإيطاليا والإمارات تتصدر البحث على غوغل لأكثر وجهات السفر المطلوبة

شركة كوني "Kuoni" السويسرية للسفر والسياحة نشرت تقريرا يظهر عمليات البحث عن وجهات السفر للعام القادم. أما المصريين فقد كانت النرويج في طليعة بحثهم عن وجهة سياحية فاخرة. وفي العراق طغى السفر إلى أبو ظبي على عمليات البحث عن وجهات السفر .

وتصدرت الإمارات عمليات البحث في 11 بلدا عن وجهة سياحية بفضل المعالم الشهيرة في دبي ، وكانت الإمارات العربية المتحدة أكثر أماكن العطلات التي تم البحث عنها لرحلات العام 2021 . وتختلف كل إمارة في الإمارات السبع بمزاياها السياحية المتميزة ، لكنها جميعها وجهة ممتازة للاستمتاع بأفضل وجهة سفر في الشتاء. وتتمتع دبي بطرازها الحديث ومنشآتها السياحية المتقدمة مع ناطحات سحاب شاهقة ومراكز تسوق هائلة ومساحات طويلة من الشاطئ ، وتضم الفجيرة بعض الأماكن الرائعة للغطس ، فيما تجذب رأس الخيمة عشاق الشاطئ إلى ساحلها الجميل.

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