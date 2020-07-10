كل ما تريد معرفته عن وجهات السفر والسياحة الآمنة

وأطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC أول ختم عالمي للسلامة والأمان والنظافة الصحية في العالم مايو الماضى، والذى يهدف للتعرف على بروتوكولات السفر الآمن في جميع أنحاء العالم، وهذه الخطوة، تدعمها أيضًا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

الالتزام بتطبيق جميع معايير السلامة وبروتوكولات التدريب والنظافة في أنحاء الإمارة.

ويوفر الختم معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات، فهي تتضمن بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة، وتتمكن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والمطارات من استخدام هذا الختم بمجرد تطبيق بروتوكولات الصحة والنظافة. وسيسمح هذا الختم للمسافرين بمعرفة الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ، التي اعتمدت بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين "السفر الآمن".