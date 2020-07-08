فندق شاطئ الجميرا يستقبل ضيوفه يوم 10 يوليو

وأعلن الفندق المعروف عن عروض الإجازة المطلقة و يتيح تسجيل الوصول ظهرًا وتسجيل الخروج في الساعة 4 مساءً (التفاصيل الكاملة على موقع الفندق https://www.jumeirah.com/ar/stay/dubai/jumeirah-beach-hotel).



يأتي استئناف الأعمال في الفندق مع إعادة افتتاح دبي للسياح. وقال ألكسندر لي ، المدير التجاري لمجموعة جميرا ، إن الحجوزات عبر منشآت الضيافة لديها تضاعفت هذا الأسبوع من حيث الإقامات المخططة مقارنة بالأسابيع السابقة. وأضاف بالقول: "من المثير للاهتمام أن الضيوف الدوليين يتطلعون بشكل متزايد إلى زيارتهم في الأشهر الثلاثة المقبلة مع إجراء أكثر من نصف الحجوزات بعد الإعلان عن استقبال السياح في يوليو وأغسطس وسبتمبر".

يذكر أن نزلاء الفندق يتاح لهم الاستمتاع بألعاب حديقة وايلد وادي المجاورة.