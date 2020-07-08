لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. سياحة وفنادق
الأربعاء 8 Jul 2020 12:45 م

حجم الخط

- Aa +

فندق شاطئ الجميرا يستقبل ضيوفه يوم 10 يوليو

سيفتح فندق جميرا بيتش دبي أبوابه في 10 يوليو ليستمتع ضيوفه بشاطئ خاص طوله كيلومترين والذي يتميز بإطلالة عن قرب على برج العرب

فندق شاطئ الجميرا يستقبل ضيوفه يوم 10 يوليو
فندق شاطئ الجميرا يستقبل ضيوفه يوم 10 يوليو
فندق شاطئ الجميرا يستقبل ضيوفه يوم 10 يوليو

وأعلن الفندق المعروف عن عروض الإجازة المطلقة و يتيح تسجيل الوصول ظهرًا وتسجيل الخروج في الساعة 4 مساءً (التفاصيل الكاملة على موقع الفندق https://www.jumeirah.com/ar/stay/dubai/jumeirah-beach-hotel).


يأتي استئناف الأعمال في الفندق مع إعادة افتتاح دبي للسياح. وقال ألكسندر لي ، المدير التجاري لمجموعة جميرا ، إن الحجوزات عبر منشآت الضيافة لديها تضاعفت هذا الأسبوع من حيث الإقامات المخططة مقارنة بالأسابيع السابقة. وأضاف بالقول: "من المثير للاهتمام أن الضيوف الدوليين يتطلعون بشكل متزايد إلى زيارتهم في الأشهر الثلاثة المقبلة مع إجراء أكثر من نصف الحجوزات بعد الإعلان عن استقبال السياح في يوليو وأغسطس وسبتمبر".

يذكر أن نزلاء الفندق يتاح لهم الاستمتاع بألعاب حديقة وايلد وادي المجاورة.

شاهد حديقة وايلد وادي في دبي تستعد لإعادة افتتاح أبوابها لمغامرات المتعة العائلية
اعتبارا من يوم الجمعة القادم، تخفيض الدخول إلى 99 درهم وعرض اشتراك لثلاثة أشهر لقاء 297
Medium_resolution_150dpi-Wild-Wadi-Waterpark-Wipeout-And-Riptide-12.jpg
Medium_resolution_150dpi-Wild-Wadi-Waterpark-Wipeout-And-Riptide-1.jpg
Medium_resolution_150dpi-Wild-Wadi-Waterpark-Master-Blasters-11.jpg
Medium_resolution_150dpi-Wild-Wadi-Waterpark-Master-Blasters-6.jpg
+6

اقرأ التالي

مشروع البحر الأحمر السعودي لا ينافس مصر ولا دبي

ويندهام للفنادق والمنتجعات تُواصل خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط

شاهد لقطات لفندق بذهب عيار 24