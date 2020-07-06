شاهد لقطات لفندق بذهب عيار 24

إذا كان لديك مجموعة شركات تعمل إحداها بالذهب فلا بد أن تتعمل بسخاء مع فندق المجموعة، هكذا كان حال فندق دولتشي (كلمة ايطالية تعني الحياة)

افتتح مؤخرا فندق "دولتشي هانوي غولدن لايك" في العاصمة الفيتنامية هانوي ويباهي نزلاء الفندق بالاستمتاع بمغاطس مطلية بهذا المعدن النفيس كذلك حال المسبح.

نقلت تقارير إخبارية عن نغوين هو دوونغ رئيس مجموعة "هوا بين" المالكة للفندق "نريد أن ينزل في الفندق أناس عاديون وآخرون فاحشو الثراء".

بلغت كلفة بناء الفندق 200 مليون دولار مع الذهب من عيار 24 قيراطاً في معظم أرجاء الفندق من الغرف فيه حتى أواني المائدة. وتبلغ كلفة النزول في الفندق 250 دولاراً في الليلة. كلفة البناء المتواضعة تحققت بفضل تنفيذ الطلاء بالذهب محليا من شركة تتبع لمالك الفندق ما ادى إلى خفض الكلفة بشكل كبير. واوضح دونغ "مجموعتنا تملك مصنعا لطلاء الذهب لذا فإن كلفة تجهيزات الفندق وأثاثه كانت منخفضة نسبيا".

ومع الشلل الذي أصاب السياحة العالمية يأمل أصحاب الفندق بتحقيق أرباح بعد جائحة كوفيد 19، ويبدو أن شهية السياح لملامسة الذهب لا تتوقف!