دبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح القادمين ابتداء من 7 يوليو



بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باستقبال المقيمين العائدين بملصق يحمل عبارة " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني"

وتستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي ابتداءً من الغد 7 يوليو.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى الدولة عبر مطارات #دبي ابتداءً من 7 يوليو، وذلك ضمن أعلى معايير السلامة. حيث بدأت الإدارة باستقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي بملصق يحمل عبارة "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".