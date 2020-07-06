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الأثنين 6 Jul 2020 03:15 م

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دبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح القادمين ابتداء من 7 يوليو

بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باستقبال المقيمين العائدين بملصق يحمل عبارة " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني"

دبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح القادمين ابتداء من 7 يوليو


بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باستقبال المقيمين العائدين بملصق يحمل عبارة " نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني"

وتستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي ابتداءً من الغد 7 يوليو.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تستعد لاستقبال الزوار والسياح القادمين إلى الدولة عبر مطارات #دبي ابتداءً من 7 يوليو، وذلك ضمن أعلى معايير السلامة. حيث بدأت الإدارة باستقبال المقيمين العائدين عبر مطارات دبي بملصق يحمل عبارة "نرحب بكم مجدداً في بلدكم الثاني".

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