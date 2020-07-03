مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل السياح بنهاية 2022

يعتزم مشروع البحر الأحمر السعودي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات البدء في الترحيب بالضيوف إلى الفنادق في نهاية عام 2022 ، مع افتتاح ما يصل إلى خمسة فنادق بحلول نهاية العام ، وفقًا لجون باجانو ، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر.

وفي مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس ، قال باجانو إن المرحلة الأولى من التطوير ستشمل في النهاية 16 فندقًا ، بإجمالي 3000 غرفة فندقية عبر خمس جزر وموقعين داخليين.

وستشمل المرحلة الأولى أيضًا المرافق الترفيهية والمطار والبنية التحتية الأوسع اللازمة لدعم عدد كبير من الموظفين وتدفق السياح.

خلال النزهات المصممة لتتماشى مع معاييرنا البيئية، بإمكان زوار جزر #مشروع_البحر_الأحمر الخلابة الاستمتاع بالمياه الدافئة، وأشعة الشمس طوال النهار، وعيش تجربة الغوص في رابع أكبر حيد مرجاني بالعالم. pic.twitter.com/E3PH7c2EYF— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) July 2, 2020

"سنرحب بضيفنا الأول في نهاية عام 2022. هذا ما يلوح في الأفق". بحسب قول باجانو "نحن نعمل من أجل فتح المنتجع". "ليس الفنادق الـ 16 الكاملة ، ولكن ربما خمسة بحلول نهاية عام 2022. وسيتفتتح كامل الفنادق في عام 2023".

كجزء من المرحلة الأولية من المشروع ، سيشمل مشروع البحر الأحمر أيضًا "مدينة" لحوالي 15000 عامل.

وأضاف باجانو "لقد خصصنا بالفعل 5.3 مليار ريال سعودي (1.41 مليار دولار) من العقود الموقعة التي ننفذها في الموقع".





عند اكتماله في عام 2030 ، سيوفر الموقع ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. تغطي مساحة المشروع 28000 كيلومتر مربع ، وهي أصغر قليلاً من مساحة بلجيكا ، وهي الوحيدة من بين "المشاريع الضخمة" في المملكة العربية السعودية المخصصة للضيافة بالكامل.

وفقًا لـباجانو ، لم يتأثر تطوير الموقع بشكل كبير بالتأخير الناجم عن جائحة كوفيد 19 المستمر.

وقال: "كان تأثيره محدودًا ، مع بعض التأخيرات ، يرتبط معظمه بالقيود على السفر وحرية حركة المواد". "يسرني أنه مع خروجنا من الطرف الآخر منه ، تمكنا من تخفيف جزء كبير من ذلك ... حصلنا على استثناءات سمحت لنا بالاستمرار في تشغيل هذا الموقع."