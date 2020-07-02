افتتاح جسر الملك فهد أواخر يوليو

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بلومبرغ : استئناف الحركة المرورية على جسر الملك فهد الذي أغلق في 7 مارس ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها المملكة العربية السعودية
بلومبرغ-أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر بإنهاء إغلاق جسر الملك فهد و من المتوقع إعادة افتتاح الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية في 27 يوليو.
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أفاد تقرير لهيئة السياحة والمعارض البحرينية أن عائدات السياحة في البحرين تراجعت 4 ملايين دينار (10.6 مليون دولار) يوميا خلال الوباء.
وهذا يؤدي إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي الذي يغذيه أيضًا انخفاض أسعار النفط. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية أن ينخفض اقتصاد البحرين بنسبة 5٪ هذا العام ، على الرغم من أنها قالت إن إجراءات التحفيز الحكومية يجب أن تقدم بعض الدعم. تتوقع شركة التصنيفات انتعاشًا في عام 2021 مع تعافي أسعار النفط الخام وزيادة النشاط الإقليمي.
البحرين ، وهي أصغر الدول بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، دعما إضافيا بقيمة 10 مليارات دولار من حزمة الإنقاذ التي تم تأمينها من حلفائها الإقليميين في 2018.