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الخميس 2 Jul 2020 09:15 ص

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افتتاح جسر الملك فهد أواخر يوليو

بلومبرغ : استئناف الحركة المرورية على جسر الملك فهد الذي أغلق في 7 مارس ضمن الإجراءات الاحترازية التي نفذتها المملكة العربية السعودية

افتتاح جسر الملك فهد أواخر يوليو

بلومبرغ-أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر بإنهاء إغلاق جسر الملك فهد و من المتوقع إعادة افتتاح الجسر  الذي يربط البحرين بالسعودية في 27 يوليو.

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أفاد تقرير لهيئة السياحة والمعارض البحرينية أن عائدات السياحة في البحرين تراجعت 4 ملايين دينار (10.6 مليون دولار) يوميا خلال الوباء.


وهذا يؤدي إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي الذي يغذيه أيضًا انخفاض أسعار النفط. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية أن ينخفض ​​اقتصاد البحرين بنسبة 5٪ هذا العام ، على الرغم من أنها قالت إن إجراءات التحفيز الحكومية يجب أن تقدم بعض الدعم. تتوقع شركة التصنيفات انتعاشًا في عام 2021 مع تعافي أسعار النفط الخام وزيادة النشاط الإقليمي.


البحرين ، وهي أصغر الدول بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، دعما إضافيا بقيمة 10 مليارات دولار من حزمة الإنقاذ التي تم تأمينها من حلفائها الإقليميين في 2018.

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