الإمارات: ما هي الوجهات المسموح بالسفر إليها للإماراتيين والمقيمين؟

نشرت صحيفة الخليج فحوى تعميما اعتمدته وزارة التربية والتعليم لتصنيف الوزارة الدول المستهدفة للسفر، وفق مجموعتين، (أ) وتضم 42 دولة حول العالم "منخفضة الخطورة" ويسمح بالسفر إليها.

وأشارت بالقول إنه يمكن للكوادر التربوية من المواطنين والمقيمين، السفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (أ) «منخفضة الخطورة»، ولا يسمح بالسفر نهائياً للدول ضمن فئة عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة، إلا أنه يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (ب) «متوسطة الخطورة» في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية".

وألزمت الوزارة، في التعميم تحمل من يود السفر من كوادرها أي تكاليف خاصة بـ«الفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر مثل التأمين الصحي الدولي ووفحص كورونا ومصاريف الحجر الصحي، في حال كانت النتيجة إيجابية، ويلتزم بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة.

وشددت على أهمية تواجد أعضاء الهيئة التدريسية، داخل الدولة قبل بداية التدريب الخاص بالمعلمين بأسبوعين تقريباً، وفي حال عدم إثبات التواجد سيؤثر سلبا في سريان عقد العمل، وكذا يترتب على جميع الراغبين في السفر خارج الدولة خلال هذه الفترة إبلاغ إدارة شؤون الموظفين بسفرهم.

وكان الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد كشف الشهر الماضي عن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر ، وفي ضوء الجهود للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.