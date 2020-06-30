الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده أمام 15 دولة بينها 3 دول عربية

ويعاد فتح الحدود الخارجية بدءا من غد الأربعاء الموافق 1 يوليو/تموز بعد الإغلاق بسببب فيروس كورونا المستجد وبذلك أصبح مواطنو 15 بلدا قادرين على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. مع منع المسافرين القادمين من الولايات المتحدة ودول أخرى من السفر إلى دول الاتحاد بسبب المخاوف الموجودة لدى بعض الأعضاء بحسب رويترز.

يأتي اتفاق لجنة الممثلين الدائمين التي ضمت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود الخارجية لأربع عشرة دولة في 1 يوليو والدول هي أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا ورواندا وتايلاند وأوروغواي ودول المغرب العربي الثلاث (الجزائر والمغرب وتونس ) ، دولتان من البلقان (الجبل الأسود ، صربيا) وجورجيا. نظرًا لأنها لا تزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يتم التعامل مع المملكة المتحدة كدولة عضو. ويلفت بيان على موقع الاتحاد الأوروبي أن قائمة الدول ستخضع للمراجعة كل أسبوعين.