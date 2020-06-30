الإمارات: فنادق تقدم تجربة ضيافة لا تلامسية مع إجراءات تنظيف وتعقيم مشددة



أعلنت فنادق روتانا عن إطلاق برنامجها الجديد "عالم روتانا الآمن" لضمان صحة وسلامة النزلاء وتوفير راحة البال لهم من لحظة الوصول وحتى تسجيل الخروج.

هذا وتأتي هذه المبادرة في ضوء تغيّر توقعات الضيوف عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتركّز على الجوانب التي تهم النزلاء أكثر في الوقت الحالي، والتي تتمثل بتوفير تجربة ضيافة غير تلامسية طوال فترة إقامتهم باستخدام أدوات مثل تطبيق روتانا أو حتى أجهزتهم الخاصة، والأهم من ذلك ممارسات التنظيف والتعقيم المتقدمة والمعتمدة من قبل شركة "إيكولاب" الرائدة عالمياً في مجال تقنيات وخدمات تكنولوجيا المياه والنظافة والتعقيم والطاقة.



وكما تعاونت مجموعة الضيافة، التي تدير 69 فندقاً عبر أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع شركة "إس جي إس" الرائدة عالمياً في مجال الاختبار والتفتيش والفحص المتعلّقة بإجراءات النظافة والتعقيم، والمتخصصة بمنح الشهادات المصدّقة للفنادق التي تتبنى أفضل ممارسات الصحة والسلامة والنظافة.

ويرتكز برنامج "عالم روتانا الآمن" على تنفيذ إجراءات مكثفة لتنظيف وتعقيم الغرف وفتحها حصراً من قبل النزلاء. وتتنوع هذه الإجراءات بين عمليات التطهير الشامل باستخدام معدات رش الرذاذ المكثف وصولاً إلى تعقيم أغطية الأسرّة وبياضات الحمامات بوسائل كيميائية وحرارية فعّالة.

وأطلقت روتانا كذلك باقة من الخدمات الغير تلامسية بدءاً من إتاحة تسجيل الوصول والمغادرة وقوائم المأكولات وحجوزات المطاعم عبر الإنترنت، ووصولاً إلى خيارات تحضير طلبات الطعام الجاهز، وانتهاءً بتنظيف الغرف وفق مواعيد مرنة لتعزيز راحة النزلاء قدر المستطاع.



وتعليقاً على هذا البرنامج، قال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا: "لطالما كانت رفاهية النزلاء على رأس أولوياتنا في روتانا، غير أن هذه الظروف غير المسبوقة تستدعي اتخاذ تدابير غير مسبوقة أيضاً، ولهذا بادرنا إلى تبني أحدث التقنيات مع تدريب موظفينا بشكل مكثف، وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة، وإطلاق برنامج جديد يمنح ضيوفنا راحة البال أثناء إقامتهم لدينا".



وأضاف هاتشينسون: "يركّز برنامج ’عالم روتانا الآمن‘ على النواحي الأهم بالنسبة للنزلاء حالياً، وهي التجارب والخدمات غير التلامسية وممارسات التنظيف والتعقيم المكثفة والمعتمدة من قبل خبراء عالميين بما يضمن لهم البقاء آمنين أثناء إقامتهم في فنادقنا".