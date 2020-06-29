الاتحاد الأوروبي يسمح لـ3 دول عربية ويمنع الأمريكيين من السفر إلى دوله

وتداولت تقارير صحفية أسماء دول من المرجح أن يسمح بسفر مواطنيها إلى دول الاتحاد الاوروبي مثل المغرب والجزائر فيما سيمنع الروس والأمريكيين من السفر ف يالوقت الراهن مع مراجعات اسبوعية للقائمة لتعديلها لتواكب التطورات بحسب صحيفة لوموند.

تلفت الصحيفة إلى أن القائمة النهائية ستصدر غدا مع استعداد دولة الاتحاد الاوروبي لإعادة فتح الحدود الخارجية بدءا من 1 يوليو/تموز مع منع المسافرين القادمسن من الولايات المتحدة ودول أخرى من السفر إلى دول الاتحاد بسبب المخاوف الموجودة لدى بعض الأعضاء.

ويتابع تقرير الصحيفة بالاشارة إلى اتفاق لجنة الممثلين الدائمين التي ضمت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إعادة فتح الحدود الخارجية لأربع عشرة دولة في 1 يوليو والدول هي أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا ورواندا وتايلاند وأوروغواي ودول المغرب العربي الثلاث (الجزائر والمغرب وتونس ) ، دولتان من البلقان (الجبل الأسود ، صربيا) وجورجيا. نظرًا لأنها لا تزال جزءًا من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، يتم التعامل مع المملكة المتحدة كدولة عضو.

وترغب دول أوروبية في استقبال السياح في مسعى لانقاذ موسمها السياحي فيما تخشى دول أخرى استمرار تفشي فيروس كورونا.

ففي ايطاليا أعلنت نقابة المزارعين الإيطاليين الرئيسية «لا كولديريتي» أن إغلاق الحدود الأوروبية أمام الأمريكيين هذا الصيف بسبب تفشي وباء كوفيد-19 سينعكس خسارة للاقتصاد الإيطالي قدرها 1.8 مليار يورو. وقالت النقابة إن «المسافرين الآتين من الولايات المتحدة هم السياح غير

الأوروبيين الأكثر تقديراً لإيطاليا، مع (حجوزات تقدر) بـ12.4 مليون ليلة في الصيف»، وفق معطيات لمصرف إيطاليا المركزي في الفصل الثالث من عام 2019

ونقلتها النقابة. وأشارت النقابة في بيان إلى أن غيابهم سينعكس عبر «خسارة قدرها 1.8 مليار يورو لقطاع السياحة الإيطالية».