استئناف تقديم طلبات التأشيرة البريطانية في أربع دول عبر الشرق الأوسط

وأعلن أن الحجز المسبق هو السبيل الوحيد لزيارة المراكز لتقديم طلباتهم وتسجيل البيانات الحيوية حاليا، لن يتم تقديم التأشيرة الاختيارية ذات الأولوية والتأشيرة ذات الأولوية الفائقة وخدمات التنقل مبدئياً. وكجزء من الاحتياطات الصحية، فإن تحديد موعد مسبق إلزامي؛ قد يُطلب من العملاء الخضوع لفحوصات درجة الحرارة، وارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الجسدي.أعلنت دائرة التأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة عن استئناف مرحلي لتقديم خدماتها في مراكز تقديم طلبات التأشيرة في البحرين (المنامة) والكويت (مدينة الكويت) والمملكة العربية السعودية (الخبر وجدة والرياض) والإمارات العربية المتحدة (أبو أبوظبي ودبي)، اعتباراً من 28 يونيو 2020.

وكجزء من التدابير الاحترازية والصحية، يمكن للعملاء الذين قاموا بحجز موعد مسبق فقط زيارة المراكز المحددة لتقديم طلباتهم وتسجيل بياناتهم الحيوية.

سيتمكن العملاء الذين لم يتمكنوا من حجز موعد مسبق في المركز قبل الإغلاق، تسجيل الدخول إلى حساباتهم لحجز موعد جديد. كما يمكن للعملاء الذين أكملوا طلبهم على GOV.UK قبل الإغلاق، لكنهم لم يقوموا بحجز موعد مسبق في أحد مراكز تقديم طلبات التأشيرة، التقدم بحجز موعد.

لن يتم تقديم الخدمات التالية حالياً وحتى إشعار آخر: خدمات تأشيرة الأولوية الفائقة، والتأشيرة الأولوية (لتأشيرات الزيارة)، والتأشيرة الأولوية للإقامة، وخدمة تقديم الطلب بدون موعد.

التدابير والاجراءات الصحية عند دخول المملكة المتحدة

يُنصح العملاء بالاحتياط عند السفر إلى المملكة المتحدة، نظراً للعديد من الاجراءات والتدابير الجديدة التي تم وضعها عند دخول المملكة المتحدة بسبب الانتشار المستمر لجائحة كوفيد-19، ومن المفضل التحقق من أحدث المعلومات قبل السفر على https://www.gov.uk/uk-border-control.

تدابير وإجراءات الصحة والسلامة في مراكز تقديم الطلبات

وكجزء من تدابير «في إف إس غلوبال» الاحترازية للصحة والسلامة الهادفة للوقاية من كوفيد-19، بالتماشي مع توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات والمراجع المحلية المختصة، قد يُطلب من العملاء الذين يزورون مراكز تقديم طلبات التأشيرة لدينا الالتزام بالحفاظ على المسافة مع الآخرين، فصح درجات الحرارة أو ارتداء كمامات الوجه. وسيتم توفير الدعم للعملاء الذين يشعرون بعوارض فايروس كوفيد-19، بما في ذلك الحمى (أعلى من 37.3 درجة مئوية) أو السعال أو صعوبة التنفس في إعادة جدولة تقديم طلباتهم إلى يوم آخر، إضافة إلى توجيههم إلى أقرب مركز للرعاية الصحية لتلقي العلاج المناسب.

يمكن للعميل أيضاً اختيار ميزة إعادة المستندات عبر خدمة البريد السريع (متوفر برسوم رمزية)، دون الحاجة لزيارة مركز تقديم طلبات التأشيرة لاستعادة جوازاتهم بعد اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرة أو عدمه. وبالنسبة للعملاء الذين يرغبون بالعودة إلى المركز لاستلام جوازات سفرهم بعد اتخاذ القرار، سيتم الاتصال بهم من قبل «في إف إس غلوبال» لترتيب عملية استلام جوازات سفرهم، عن طريق حجز موعد مسبق فقط.

لمزيد من التفاصيل، ينصح العملاء بزيارة: الصفحة الخاصة بكل بلد من البلدان.

https://www.vfsglobal.co.uk/en