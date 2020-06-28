هبوط عوائد الفنادق في سلطنة عمان بـ 42.2 %

هبطت عوائد الفنادق في سلطنة عمان بمعدلات عالية بسبب جائحة كورونا المستجد والقيود التي فرضت على الحركة الجوية والسياحة و أظهرت المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أبريل 2020م بلغ 401 ألف و477 نزيلا

بانخفاض نسبته 2ر41 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019م التي بلغ عدد النزلاء خلالها 683 ألفًا و166 نزيلًا، بسبب جائحة كوفيد 19.

بينت الإحصائيات أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية أبريل 2020م ليبلغ عددهم 157 ألفًا و733 نزيلًا تلاهم النزلاء العمانيون بـ 124 ألفًا و378 نزيلًا ثم النزلاء الآسيويون بـ 37 ألفًا و862 نزيلًا والخليجيون بلغ عددهم 32 ألفًا و536 نزيلًا والنزلاء العرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية بلغ عددهم 13 ألفًا و529 نزيلًا ومن الأمريكيتين 14 ألفًا و298 نزيلا إضافة إلى 4 آلاف و535 نزيلًا من أوقيانوسيا وألفين و801 نزيل من إفريقيا و13 ألفًا و805 نزلاء من الجنسيات الأخرى وفقا لبيانات رسمية.



وبلغت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أبريل 2020م نحو 55 مليونًا و187 ألف ريال عماني مقارنة بـ 95 مليونا و484 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2019م فيما بلغت نسبة الإشغال 5ر42 بالمائة بنهاية أبريل الماضي.