البحرين تستعد لاستقبال السياح بحملة ترويجية جديدة

واعتمدت الهيئة على خطة ذات ثلاث مراحل على مدار العام، الأولى مرحلة «الإلهام» المعنية بالتواصل مع المتابعين رقميًا، عن طريق المنشورات التفاعلية والجلسات الحية. والثانية مرحلة «التشجيع» التي تركز على الترويج للأنشطة المُقامة، وانتهاءً بمرحلة «التحول» التي تتضمن التفاعل الحي مع الزوار بشكل مباشر حالما يتم السماح بعقد الفعاليات مرة أخرى.

وتأتي حملة # إهني_في_البحرين، ضمن المرحلة الثانية «التشجيع» وهي مستوحاة من أغنية الفنان البحريني أحمد الجميري «يا مرحبا فيكم» وكتب كلماتها الفقيد الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمناسبة استضافة البحرين لدورة الخليج في عام 1986. تم إطلاق الحملة عبر حسابات هيئة البحرين للسياحة والمعارض على منصات التواصل الاجتماعي وسوف يتم إنتاج مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من الأغنية وكلماتها بهدف الترويج للسياحة في البحرين.

يذكر أن عدد الزوار للربع الأول من العام الماضي بلغ 3.2 مليون زائر، وتسعى المملكة لاستعادة نشاط القطاع السياحي للتعويض عن توقف هذا القطاع بسبب كوفيد 19.