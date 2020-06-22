كل ما يلزمك معرفته عن خطط تخفيف قيود السفر إلى دبي

وتراجعت أرقام الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية مع مواصلة الحكومة لجهود حثيثة لكبح انتشاره ببرامج تعقيم وزيادة الفحوصات الطبية. ولم يسجل أكثر من 300 وفاة تقريبا مع اصابة 45 شخص فقط في كل البلاد.

لكن تخفيف اجراءات العمل والسفر والأنشطة التجارية سيجري وفق اجراءات تضمن سلامة وأمن السكان والزوار.

عودة المقيمين في الإمارات

يسمح بعودة المقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة دبي من خلال الحجز المسبق على الرحلات المجدولة للقدوم لمطارات دبي من خلال الناقلات الجوية المختلفة، بحيث يتم تنسيق الموافقات للقدوم من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركات الطيران. ويجب على المقيم تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل السفر من الجهة القادم منها للتأكد من خلوه من أي أعراض صحية تشير لإمكانية الإصابة بفيروس كوفيد-19، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر حال وجود أي أعراض مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

ولدى الوصول، سيتم إجراء فحص كورونا المعروف اختصاراً باسم (PCR) لجميع المقيمين عند عودتهم بسلامة الله إلى مطارات دبي، إضافة إلى ضرورة التأكد من تسجيل كل مقيم لدى عودته وقبل مغادرته لمبنى المطار، لبياناته كاملة في تطبيق COVID-19 DXB الذكي.

ويكون لزاماً على المُقيم القادم إلى دبي عدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس، يتوجب عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوم.

أما المقيمين في سكن مشترك أو في سكنات ذات كثافة عالية، في حال ثبوت إصابتهم بالفيروس، يجب عليهم العزل المؤسسي ويتكفّل صاحب العمل بتوفير العزل المؤسسي بما يتوافق مع الدليل المُعتمد عن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أو اختيار العزل المؤسسي المقدم من الحكومة مقابل دفع التكاليف الناجمة عن ذلك.

السفر الإماراتيين والمقيمين إلى الخارج

لايوجد تقييد على حرية الأفراد في السفر للوجهة التي يريدونها، بل عليهم اتباع الإجراءات المحددة من قبل الوجهة المقصودة بالسفر، مع ضرورة تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل السفر للتأكد من خلو المسافر من أعراض كوفيد-19، حيث يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بالفيروس.

وعند عودتهم إلى الدولة، فسيكون عليهم عمل فحص كورونا PCRعند الوصول إلى مطارات دبي، والتأكد من تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، والالتزام بعدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، هذا مع التقيّد بالعزل للحالات الإيجابية لمدة 14 يوم، واتباع جميع الإجراءات المعتمدة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

القادمين من الزوار والسياح الدوليين

يمكن للزوار والسياح الدوليين دخول دبي عبر مطاراتها، مع ضرورة التقيد بإجراءات الدخول إلى الدولة، مع إلزامية حصوله على تأمين صحي دولي، فيما يتم تنبيه جميع السُيّاح إلى أهمية تحميل تطبيق COVID-19 DXB وتسجيل بياناتهم فيه، لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

ويجب على السائح قبل مغادرة الجهة القادم منها، عمل فحص كورونا (PCR) قبل أربعة أيام (96 ساعة) بحد أقصى من وقت السفر إلى دبي، وإبراز ما يثبت خلوه من الفيروس عند الوصول إلى مطارات دبي، وإذا لم يتوفر ذلك، يتم إجراء الفحص ذاته في مطارات دبي، وكذلك يجب على السائح تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل مغادرة الوجهة القادم منها، حيث يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر في حال وجود أعراض صحية مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

ويخضع جميع القادمين عبر المطار لقياس درجات الحرارة من خلال الماسحات الحرارية، وفي حال التشكيك بوجود أعراض كوفيد-19، يحق لمطارات دبي إعادة الفحص للسائح للتأكد من خلوه من الفيروس.

ويكون لزاماً على السائح الذي ثبتت إصابته بالفيروس أن يقوم بتحميل تطبيق (COVID-19 DXB ) وتسجيل بياناته عليه، وإلزامه بالتقيّد بالعزل المؤسسي المُخصص من قبل الحكومة لمدة 14 يوم على نفقته الخاصة، هذا بالإضافة إلى التقيد بجميع الإجراءات المعتمدة من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بشأن الحالات الإيجابية لكوفيد-19.