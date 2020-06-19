مجانا لمن هم دون 18 سنة، الحجز عبر الإنترنت لزيارة اللوفر أبوظبي

أعلن في أبو ظبي أن الحجز عبر الإنترنت سيكون مطلوبا لزيارة كل من قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي لدى افتتاحهما مع دخول مجاني للزوار تحت سن 18 عامًا لإشراك الجمهور والعائلات الأصغر سنًا.

يعد كل من قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي من بين المتاحف العامة والمواقع الثقافية التي من المقرر إعادة افتتاحها في العاصمة الإماراتية يوم الأربعاء المقبل ، إلى جانب قلعة الجاهلي ومتحف قصر العين وقصر المويجعي.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: "يعد الإعلان عن إعادة فتح مواقعنا الثقافية خطوة مهمة للمساهمة في تسريع العودة إلى الحياة "الطبيعية" في الإمارة، حيث يدعم إعادة فتح المواقع تيسير مرحلة التعافي والتخفيف من الضغوط التي تراكمت خلال فترة الإغلاق الماضية.



يأتي هذا القرار من إيماننا العميق بقدرة الفن والثقافة على مساعدة المجتمع على المضي قدماً ونفخر في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أننا نملك القدرة على تحقيق هذه المهمة المتمثّلة في إعادة الأواصر المجتمعية بين الأفراد عبر الفنون، ودعم عودة المياه إلى مجاريها في هذه الأوقات غير المسبوقة.

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي طبقّناها في مختلف المواقع الثقافية عبر الإمارة ستمنح الزوار الثقة اللازمة لزيارة أماكنهم المفضّلة بأمان والحفاظ على سلامتهم".

حجز التذاكر المسبق

سيكون حجز التذاكر المسبق إلزامياً لزيارة متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن، حيث ستعمل جميع المواقع الثقافية في أوقات جديدة وذلك من 10 صباحًا إلى 7 مساءً /2 مساءً إلى 7 مساءً يوم الجمعة/، بينما يفتح اللوفر أبوظبي أبوابه من 10 صباحاً وحتى 6:30 مساءً، ما عدا أيام الإثنين حيث يغلق المتحف.

سيتسنى للزوار اكتشاف المجموعة الفنية العالمية لمتحف اللوفر أبوظبي مجدداً، والاطّلاع على أحدث معارضه "فن الفروسية: بين الشرق والغرب" والذي تم تمديده حتى 18 أكتوبر 2020.

يستضيف المجمّع الثقافي حالياً ثلاثة معارض فنية مميزة، بما فيها معرض "القصر الأحمر" للفنان الأمير سلطان بن فهد بن ناصر آل سعود، ومعرض "أرضية مشتركة" ومعرض "رحلة بين الكلمات".

إلى جانب إعادة افتتاحهما للزوار، يطلق متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن مبادرة مجتمعية تمكّن الزوار دون الـ18 عاماً من الدخول مجاناً، وذلك كجزء من مبادرات تشجيع زيارة الشباب الصغار والعائلات. ستتوفر تذاكر الدخول إلى كلا الموقعين عبر الإنترنت فقط.