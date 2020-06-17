عُمان تكشف عن تصميم بناء معلم سياحي على طراز برج إيفل







أعلنت عُمان عن تخطيطها بناء معلم سياحي أيقوني في حجم برج إيفل.

وقد تم الكشف عن هذا المشروع لأول مرة في تقرير وحدة دعم التنفيذ والمتابعة الصادر في عام 2019 ويُمثل أحد أهم المبادرات التي تستهدف تطوير قطاع السياحة بالسلطنة.

ويُشير التقرير إلى أنه: "مع تزايد أعداد السياح الدوليين الزائرين لسلطنة عُمان، تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء معلم سياحي أيقوني يميّز السلطنة عن غيرها من الدول؛ وعلى غرار المعالم السياحية الشهيرة مثل برج إيفل في باريس، فرنسا، فإن المعلم المقترح إنشائه سيشكل وجهة سياحية لجذب السياح إلى البلاد".

كما أشار التقرير كذلك إلى أن ذلك المعلم سيكون جزءاً من مشروع كبير متعدد الاستخدام، غير أنه لم يتقرر بعد موقعه بالتحديد.

سوف تُشارك كل من وزارة السياحة ووزارة الإسكان وشرطة عمان السلطانية في تطوير هذا المعلم الأيقوني وإنشائه.

من المتوقع مشاركة كل من وزارة السياحة ووزارة الإسكان وشرطة عمان السلطانية في تطوير هذا المعلم الأيقوني وإنشائه.

كما تطرق التقرير كذلك إلى أنه: "تتمتع سلطنة عُمان بثروة غنية من الموارد الطبيعية والتراثية والثقافية والتي تجعل قطاع السياحة فيها أحد أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي؛ وفي ظل وجود هذه الإمكانات الكبيرة، يتعيّن اتخاذ خطوات رئيسية نحو تطوير قطاع السياحة في عُمان".