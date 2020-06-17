تجارب ترفيهية وتراثية تقدمها شروق وفقا لإجراءات وقائية واحترازية

الشارقة في 17 يونيو / وام / وضعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وجهاتها السياحية والبيئية ومنشآت الضيافة الفاخرة المنتشرة على امتداد مساحة الشارقة على درجة عالية من الجهوزية لاستقبال الزوار والنزلاء من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات خلال موسم الصيف المفعم بالنشاط والبهجة في الإمارة وذلك بعد اتخاذها التدابير الوقائية وفقاً لتوجهات الدولة للمحافظة على صحة الزوار والموظفين والعاملين في وجهات ومرافق الهيئة.

وتستهدف " شروق " تقديم تجارب نوعية وفرصاً فريدة لزوار وضيوف وجهاتها بهدف قضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بمرافقها وخدماتها الراقية من خلال توفير باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية وتجربة إقامة راقية لعشاق المغامرات الصحراوية والراغبين باستكشاف أسرار الكنوز الطبيعة المنتشرة في أرجاء الإمارة إلى جانب توفير مساحة من الترفيه للعائلة والاسترخاء في المساحات الخضراء الواسعة في منتزهاتها الشعبية مع تخصيص أماكن لألعاب الأطفال.

وأكد أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق " في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / .. أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأساسية والتدابير الاحترازية في جميع وجهاتها السياحية والبيئية بعد إعادة افتتاحها بشكل تدريجي تزامناً مع إجازة عيد الفطر السعيد وكذلك في منشآت الضيافة التابعة لها بما يضمن سلامة العائلات والأطفال والنزلاء من كافة الأعمار دون التأثير على راحتهم وخصوصياتهم بهدف تشجيعهم في الوقت ذاته للعودة إلى وجهاتهم السياحية والشعبية المفضلة في الإمارة.

وأوضح القصير أن " شروق" حددت جملة من الإجراءات المشتركة التي تلتزم بها جميع الوجهات السياحية ومنشآت الضيافة الفاخرة تشمل تنفيذ برنامج تعقيم شامل ويومي للمنشآت ومرافقها وخضوع الزوار للفحص بأجهزة قياس الحرارة قبل دخول الوجهة والتأكد من التزامهم بوضع الكمامات وارتداء القفازات وتوفير طاقم ووحدة طبية للحالات الطارئة في كل وجهة واستخدام 30 في المائة من مساحة المطاعم والمقاهي والأسواق والمرافق السياحية داخل الوجهات.

وأشار إلى أن دخول الوجهات ومرافقها من المطاعم والمقاهي متاح للعائلات والأفراد والأطفال من جميع الأعمار على أن يبدأ عمل الوجهات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساء حتى إشعار آخر.

و أوضح أنه إلى جانب التدابير والسلوكيات المشتركة في جميع الوجهات خصت "شروق" كل وجهة على حدا بإجراءات تتلاءم مع خصوصيتها وطبيعة النشاطات والفعاليات التي تقدمها لزوارها ونزلائها .. لافتا إلى أن "شروق" تقدم مفهوماً جديداً لتجارب الضيافة الفاخرة والبيئية في ظل الالتزام بالعزل والتباعد الجسدي خاصةً في أحضان الطبيعة.

وشملت الإجراءات الخاصة بالوجهات التي تحتوي مطاعم ومقاه ومساحات خضراء مثل واجهة المجاز المائية وجزيرة النور والقصباء وقلب الشارقة ومليحة للسياحة البيئية والأثرية ومنشآت الضيافة الفاخرة و إعادة ترتيب المقاعد والطاولات في المطاعم والمقاهي بحيث تكون المسافة بين الطاولة والأخرى مترين واستقبال 4 زوار في الطاولة الواحدة كحد أقصى واستخدام أدوات الطعام لمرة واحدة فقط، ووضع لوحات إرشادية للحفاظ على مسافة مترين بين الزوار في المناطق المفتوحة والمساحات الخضراء.

وحددت الهيئة إجراءات خاصة بالوجهات التي تحتوي مناطق ألعاب للأطفال مثل منطقة الألعاب والحديقة المائية في واجهة المجاز المائية على أن يتم استقبال 30 طفلاً فيها كحد أقصى علماً بأنها تستوعب 100 طفل في الأحوال العادية وكذلك السماح لخمسة أفراد كحد أقصى بزيارة بيت الفراشات في جزيرة النور واستقبال 23 طفلاً كحد أقصى في منطقة ألعاب الأطفال و61 طفلا في بيت المرح للأطفال بالقصباء.

وتضمنت الإجراءات التي حددتها الهيئة لحافلات "جولة سياحية في الشارقة" تعيين المقاعد للركاب في الحافلات وذلك للالتزام بالمسافة الآمنة بين المقعد والآخر على أن يسمح براكب واحد في كل صف بما يستوعب بين 20 و35 راكباً في كل جولة إلى جانب برنامج تعقيم شامل بعد كل جولة لكل الحافلات مع قياس درجة حرارة كل الركاب قبل الصعود إلى الحافلة على أن يبدأ العمل بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً.

و أكدت "شروق" حرصها على تقديم خدمات الضيافة في منشآت السياحة البيئية والضيافة الفاخرة بأعلى مستويات الجودة مع ضمان سلامة وصحة النزلاء من كافة الأعمار حيث شملت الإجراءات الخاصة بهذه الوجهات إضافة إلى التدابير التي تم ذكرها سابقاً إخضاع فرق المرشدين السياحيين لفحوصات مستمرة ويومية لضمان سلامتهم وسلامة النزلاء واعتماد معايير التباعد الجسدي في مختلف النشاطات والخدمات المقدمة، وتقديم فرصة نوعية تراعي خصوصية كل زائر من خلال الحجز المسبق عبر الموقع الخاص بهذه الوجهات.

ومن الإجراءات المتعلقة بنشاطات المغامرات في مليحة عدم السماح لأكثر من 3 ضيوف باستخدام مركبة الدفع الرباعي وتجهيز المركبات بأغطية بلاستيكية /حاجب/ لفصل الضيوف عن الموظفين وتعقيم المركبات قبل وبعد الاستخدام والسماح للضيوف من العائلة نفسها أو أقارب الدرجة الأولى بالجلوس معًا في صالة واحدة والسماح بإقامة شخصين في الخيام لليلة الواحدة والسماح لـ 4 أشخاص كحد أقصى في حجوزات الشركات.

ومن ضمن الوجهات السياحية التابعة للهيئة التي افتتحت مؤخراً شاطئ خورفكان أول وجهة شاطئية متكاملة الخدمات في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة والتي ترحب بزوارها من جميع أنحاء الدولة الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجارب نوعية خلال موسم الصيف في المنطقة الشرقية من الإمارة والاستمتاع بموسم الصيف.