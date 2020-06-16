الإمارات تعلن السماح لفئات محددة من المواطنين و المقيمين بالسفر

أبوظبي في 15 يونيو / وام / أعلنت " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث " أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجاري السماح لفئات محددة من المواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /.

و ذكر بيان صادر عن " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.

و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.