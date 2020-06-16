الإمارات تعلن السماح لفئات محددة من المواطنين و المقيمين بالسفر

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السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو حزيران. وقالت الوكالة ”سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين“.
أبوظبي في 15 يونيو / وام / أعلنت " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث " أنه سيتم إعتبارا من يوم الثالث و العشرين من يونيو الجاري السماح لفئات محددة من المواطنين و المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات و إجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقا و ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /.
و ذكر بيان صادر عن " وزارة الخارجية و التعاون الدولي " و " الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث " أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل و أثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.
و أوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات و المؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا و التي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.