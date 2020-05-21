الإمارات: هل ستقضي عطلة عيد الفطر وموسم الصيف في هذه الفنادق؟

أعلنت شركة سيفن تايدز أن فنادقها في دبي ستركز على المجتمعات المحلية، من خلال تقديم مجموعة من الباقات والعروض الجذابة التي تتناسب مع معظم الفئات والميزانيات، وذلك في ظل استمرار توقف حركة السفر عالمياً نتيجة جائحة كوفيد-19.



في هذا الإطار، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: "نظراً للظروف غير المسبوقة التي نعيشها جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاقٍ واسع، لا تعد عطلات العيد والرحلات الترفيهية إلى الوجهات الإقليمية والدولية خياراً مناسباً، وهو ما يسبب حالة من الإحباط للمسافرين، ويلقي بظلاله في الوقت علينه على الفنادق المحلية أيضاً.

"وتماشياً مع بهجة العيد وأجوائه الاحتفالية، فإنه من الجيد أن تقدم فنادقنا الدعم وتوفر الأجواء الهادئة للمجتمعات المحلية تماماً كما اعتادت أن تفعل على مدار العام. في ضوء ذلك، نقدم عروض جذابة للإقامة ذات قيمة حقيقية، والتي لا تهدف إلى توليد إيرادات لنا فحسب، بل لتوفير أعلى درجات الاسترخاء والراحة من فئة الخمس نجوم لاسيما للعائلات، التي هي بحاجة إلى ملاذٍ هادئ بعد أشهرٍ من الحظر الصحي والقيود الاجتماعية التي فرضتها أزمة كورونا".

وأضاف: "بطبيعة الحال، لا تزال بعض القيود مطبقة، حيث تحرص جميع فنادقنا في هذا الإطار على الالتزام الكامل بجميع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات والهيئات الرسمية في دولة الإمارات، لضمان عدم المساس بقواعد وشروط الصحة والسلامة. لكننا من جهةٍ ثانية، نرى بأنها فرصة للكثيرين للاستمتاع بإقامة فاخرة وخدمات خمس نجوم تضم أحواض سباحة وشواطئ ومرافق ترفيهية تتناسب مع رغبات العائلات".

يعد منتجع أنانتارا النخلة الفاخر من فئة الخمس نجوم بدبي الأبرز ضمن محفظة فنادق ومنتجعات سيفن تايدز، ويتميز بموقعه الحيوي في نخلة جميرا، وشاطئه الخاص الممتد لمسافة 400 متر. أما أماكن الإقامة فهي مستوحاة في تصميمها من الطابع الآسيوي، ويحظى الضيف فيها بخدمات متميزة عالية المستوى.

يضم المنتجع مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية التي تفتح أبوابها أمام الضيوف وهي "ميكونج"، "ردهة اللوتس"، "ريفو كافيه" و"كريسيندو"، مع الإشارة إلى أن قوائم الطعام الخاصة بالأطفال متاحة للعائلات. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خدمة تناول الطعام في الغرفة، وهي مخصصة للضيوف الباحثين عن الخصوصية، ويقدم لهم خيار تناول الطعام حسب الطلب.

وبمناسبة قدوم العيد، صممت أنانتارا بعض الباقات المقدمة خصيصاً للضيوف المقيمين في الفيلات الخاصة بالمنتجع. فمن حيث الوصول إلى الشاطئ، يمكن للضيوف اختيار إحدى الفلل الشاطئية الواسعة المكونة من غرفة وغرفتي نوم مع حوض سباحة، كما يمكنهم اختيار إحدى الفلل العائمة على سطح المياه التي توفر إطلالات مفتوحة على مياه الخليج العربي، ومناظر فريدة من خلال الألواح الزجاجية المتلألئة في الأرضية.

يقدم المنتجع خصومات بنسبة 30%، بالإضافة إلى وجبة إفطار يومية مجانية. تبدأ الأسعار من 1,995 درهم إماراتي للغرفة الواحدة في الليلة لا تتضمن الضرائب ورسوم الإشغال وذلك للغرفة المفردة أو المزدوجة. يسري العرض حتى 20 ديسمبر 2020. تطبق الشروط والأحكام.

لحجز إحدى فلل أنانتارا، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 567 8999 أو إرسال بريد إلكتروني إلى resdubaipalm@anantara.com

بالإضافة إلى منتجع أنانتارا، تضم محفظة سيفن تايدز فندق ديوكس دبي-رويال هايدواي الذي يقع عند جذع نخلة جميرا بدبي، ويوفر إطلالات ساحرة على أفق دبي. يقدم فندق ديوكس عرض إقامة مغري يبدأ من 450 درهماً للغرفة الواحد في الليلة، لا يتضمن الضرائب والرسوم. يسري هذا العرض حتى 30 يونيو 2020.

يشمل هذا العرض الوصول إلى الشاطئ الراقي الخاص بالفندق، وهو متاح أمام الضيوف المقيمين يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً. كما يشمل العرض أيضاً رصيداً بقيمة 250 درهم للغرفة الواحدة في الليلة الواحدة، والذي يمكن استخدامه في منافذ المأكولات والمشروبات في الفندق. وكي يتسنى للضيوف الاستمتاع في قضاء يومهم على الشاطئ، يفتح مطعم "ويست 14 ستيك هاوس" أبوابه للإفطار والغداء والعشاء.

للحجوزات يرجى الاتصال بالرقم +971 (0) 4 455 1111 أو إرسال بريد إلكتروني إلى reservations.dubai@dukeshotel.com. تطبق الشروط والأحكام.

وللأشخاص الراغبين في الاسترخاء والحصول على إقامة تحمل اللمسة الحضرية، يقدم فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة دبي من فئة الخمس نجوم عرضاً رائعاً يبدأ من 350 درهم (باستثناء الضرائب والرسوم) للغرفة الواحدة في الليلة يشمل وجبة إفطار.

يتميز هذا الفندق بتصميمه الفريد المستوحى من رحلات الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، ويضم مجموعة متنوعة من خيارات تناول المأكولات والمشروبات بما فيها "ريفو كافيه" الذي يوفر للضيوف فرصة الاستمتاع والتلذذ بالقهوة الطازجة والمعجنات الخفيفة والوجبات الصحية اللذيذة في أجواء لا تحمل الطابع الرسمي. إلى جوار الفندق، يقع ابن بطوطة مول، الذي يعد خياراً مثالياً للتسوق. يسري العرض لغاية 31 مايو 2020.

احجز الآن من خلال الموقع الإلكتروني https://bit.ly/mibgsummer2020 أو عبر الاتصال على الرقم 04 444 0000. تطبق الشروط والأحكام.