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السبت 14 أغسطس 2021 02:15 م

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السعودية: تمديد فترة التقديم على صلاحية التأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

السعودية: تمديد فترة التقديم على صلاحية التأشيرات
تواصل الجهات المختصة في السعودية العمل على تيسير إجراءات الزوار والمقيمين

وأوضحت الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط : https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa.

وتواصل الجهات المختصة في البلاد العمل على تيسير إجراءات الزوار والمقيمين بهدف خلق بيئة نموذجية تندرج تحت بند جودة الحياة إحدى بنود رؤية السعودية 2030.

ومن جانب آخر تحفيز الاقتصاد الداخلي والخارجي من خلال إتاحة الدخول لأكبر عدد من زوار البلاد لقضاء أعمالهم الخاصة وكذلك تهيئة البيئة المناسبة للسياح.

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