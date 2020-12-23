300 طائرة درون تقدم عروضاً ضوئية وصوتية كل مساء طيلة مهرجان دبي للتسوّق

ستقلع 300 طائرة درون متطوّرة فوق منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز ومنتجع شيراتون جميرا بيتش. وسوف يتواصل تقديم العرض لمدة 45 يوماً طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق، ما يجعله أطول عرضٍ جوي متتالي لطائرات الدرون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.



ويمكن للزوار والمقيمين الاستمتاع بالعروض المذهلة مرتين كل ليلة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير، حيث ستنطلق طائرات الدرون لتقديم أروع العروض عند الساعة 7 مساءً ثم 9:30 مساءً. وسيستمر العرض لمدة 4 دقائق ويمكن للزوار مشاهدته مجاناً.

ويظهر العرض الأوّل الذي يحمل عنوان "دبي، مدينة المغامرة" الأنشطة والوجهات المتعددة التي تقدمها دبي خلال المهرجان، حيث يستكشف مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان، الأنشطة والتجارب في الإمارة.

ويقدم العرض الثاني الذي يحمل عنوان "دبي بين الماضي والحاضر" لقطات من تاريخ دبي، حيث يستعرض تاريخ الإمارة ورحلتها نحو المستقبل على أنغام الأغنية الرسمية لمهرجان دبي للتسوق "دبي كوكب آخر" للفنان راشد الماجد.

وتأتي عروض الدرون بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق وبالشراكة مع مشروع ذا بيتش المُقابل لجميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، لتسلّط الضوء على مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم. ويتولى تطبيق تيك توك بث مجريات العرض في 22 دولة حول العالم.

ويدعو منتجع شيراتون جميرا بيتش الواقع على الواجهة المائية لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس، ضيوفه لمشاهدة العروض المذهلة والاستمتاع بالتخفيضات الكبرى على المأكولات والمشروبات في مطاعم بليس لاونج والحديقة في الهواء الطلق، حيث سيحظى الضيوف بتخفيضات بقيمة 25 بالمئة على تشكيلة مختارة من المأكولات والمشروبات، كما سيقدم الفندق أفضل أسعار الغرف المتوفرة مع فرصة الفوز بإقامة لمدة ليلة واحدة في الجناح الملكي.



ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة العروض في مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي في منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز، حيث تتيح المطاعم أروع الإطلالات على عروض الدرون والمشهد البانورامي لدبي. يُوصى بالحجز مسبقاً في كل مطعم.