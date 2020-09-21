شاهد أكبر فلل مائية في العالم

أعلن منتجع "سونيفا فوشي" عن عزمه افتتاح الفلل المائية الجديدة التي ستشكل واجهةً ساحرةً تثري تجربته الفاخرة ذات الطابع الأصيل يوم 25 سبتمبر 2020. وسيحظى الضيوف بتجربة آسرة مع التصاميم المبتكرة والإضافات الجديدة التي تختلف عن تلك الموجودة في فلل "سونيفا جاني" المائية. ويمكن الوصول إلى الفلل المائية الثمان عبر ممر منحن ينساب بالقرب من شاطئ الدلفين، في الطرف المقابل لأروع وجهات تناول الطعام في الجزيرة "آوت أوف ذا بلو"، وقد تم تصميمها لضمان أقصى درجات الخصوصية للضيوف والتقاط أجمل الصور التذكارية مع خلفيات آفاق المحيط.



وتعتبر الفلل التي تضم غرفة نوم واحدة (584 متر مربع/ 6286 قدم مربعة) والفلل التي تضم غرفتي نوم (857 متر مربع/ 9224 قدم مربعة) أكبر فلل عائمة من فئتها على مستوى العالم. كما تتيح المساحات الداخلية والشرفات الفسيحة للنزلاء قضاء تجربة استثنائية ومثالية للعائلات. ويمكن إغلاق كافة غرف الفلل المائية من خلال الأبواب المزودة بأقفال، كما تقع غرفة الأطفال خلف غرفة النوم الرئيسية، وتتميز بتصاميم مناسبة لضيوف سونيفا الصغار من كافة الأعمار. وتضم كافة الفلل المائية التي تحتوي غرفة وغرفتي نوم مزالق مائية.

وفي إطار تعليقه، قال سونو شيفداساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة سونيفا: "إننا فخورون جداً بالإعلان عن هذه الإضافة الجديدة والمميزة. لقد ساهم إطلاق منتجع سونيفا فوشي في عام 1995 بإعادة تعريف مفهوم السياحة في المالديف مع رؤيتنا الفريدة التي تبنت في جوهرها نهج الرفاهية المستدامة. ومن موقعنا كوجهة مترفة تحفل بالتجارب الاستثنائية في المالديف، وعلامة رائدة في قطاع السياحة الفاخرة على مستوى العالم منذ 25عاماً، ونسعى دائماً إلى الارتقاء بخدماتنا لتلبية احتياجات الضيوف المتغيرة. ستقدم الفلل المائية الجديدة تجارب راقية تسمو بعروض العلامة مع حرصنا الدائم على الالتزام برؤية سونيفا فوشي المفضلة لدى الجميع، والتي تضمن للضيوف أقصى درجات الراحة والاسترخاء. تتيح الإقامة في الفلل المائية للضيوف فرصة الاستمتاع بطبيعة الغابة الغناء التي تقع بالقرب من الشاطئ أو مشاهدة الإطلالات البانورامية على أفق المحيط".

تختلف الفلل المائية الجديدة في "سونيفا فوشي" عن تلك الموجودة في منتجع "سونيفا جاني" بشكل ملحوظ، إذ تكتسي تصاميمها الداخلية بألواح خشبية مستدامة وطبيعية بتدرجات بنية، كما أنها غير مطلية باللون الأبيض. وعلاوةً على ذلك، يتواجد جناح النوم في الفلل المائية التي تضم غرفتي نوم في الطابق الأرضي، وقد تم تعليق حوض السباحة فوق مياه المحيط مباشرةً بعد نقله إلى الجزء الأمامي من الشرفة. ساهم التصميم الجديد بتوفير مزيدٍ من المساحة لكراسي الاستلقاء والأسرة النهارية، وأتاح مزيداً من الظلال من خلال إضافة الأسقف المائلة. ويحظى الضيوف بتجربة مفعمة بالراحة أثناء الاستلقاء على الشبكات البحرية المائية فوق المحيط، كما تمتد الدرجات المنحنية من شرفة حوض السباحة حتى مياه المحيط.

وتتنوع ألوان التصاميم الداخلية بين توليفات الأزرق الفاتح والأخضر والبيج الهادئ لتوحي بتدرجات مياه المحيط وأدغال الجزيرة الخضراء حول منتجع "سونيفا فوشي". كما يستوحي الديكور مفرداته من النمط الريفي في الجزر النائية والذي تشتهر به العلامة بما يشابه أحدث فلل المنتجع ( فلل 38 و 43). وتتميز أنظمة الإضاءة التي تحمل توقيع علامة PLH الإيطالية بتصاميمها الناعمة والأنيقة.

وبهذه المناسبة، قالت إيفا مالمستورم شيفداساني، المديرة الإبداعية ومشرفة الشؤون المستدامة: "أردنا الحفاظ على جمال سونيفا فوشي الطبيعي كما لو الجزيرة الخضراء تحتضن الفلل كجواهر مخبأة. نعتقد أن للضيوف والسلاحف البحرية التي تحطّ رحالها على رمالنا الحق في الاستمتاع بأصالة الشاطئ، لذلك قررنا تأسيس الفلل الجديدة فوق مياه المحيط دون أن نجري أي تغييرات على الشاطئ. وقد حرصنا على توظيف أشخاص مؤهلين لتقييم الموقع جيداً، والتأكد من خلو المنطقة من الشعب المرجانية الحية".



وأضافت شيفداساني: "تتميز الفلل المائية الجديدة بمساحتها الرحبة وتصاميمها المستوحاة من نمط سونيفا فوشي الريفي. لقد قام جميع أفراد فريق العمل بعمل مذهل، وأدوا مهمتهم على أكمل وجه، بدءاً من التفاصيل المصممة على نحو خاص ووصولاً إلى اللمسات الخشبية المتقنة. يمكن لضيوفنا الإقامة في إحدى الفلل المائية أو الموجودة في الجزيرة دون الحاجة للتنقل بين المنتجعات".

تم تشييد الفلل المائية فوق المحيط على ارتفاع مناسب يحول دون ارتطام الأمواج بأساساتها، ما يقلل من الضجيج والاهتزازات. كما ساهم عزل الجدران بمادة اللستايروفوم المعاد تدويرها بالحفاظ على برودة التصاميم الداخلية وتخفيف أصوات الرياح والأمواج. ويحظى نزلاء غرفة النوم الرئيسية بفرصة الاستيقاظ مع شمس الصباح أو النوم تحت السماء المزدانة بالنجوم، إذ تم تزويدها بسقف قابل للسحب يمكن تحريكه بضغطة زر واحدة. ويدخل الألمنيوم في تصميم هذه الآلية الجديدة بدلاً من الفولاذ، ما يجعل تشغيلها أكثر هدوءاً وسلاسة. وتم إعادة تصميم الممر المنحني الذي يربط الفلل المائية بالجزيرة بوضع ألواح خشبية طولية بدلاً من عرضية لتقليل ضجيج العربات والدراجات الهوائية التي تعبر فوقه.

ومع إمكانية اختيار الضيوف الاستمتاع بالاطلالات على شروق الشمس أو غروبها، تمتاز الفيلات بشرفات خارجية كبيرة تضم كراسي استلقاء فاخرة، ومنطقة جلوس مريحة وشبكات بحرية فوق المحيط. ويتاح أمام الضيوف السباحة في حوض السباحة أو مياه المحيط، فضلاً عن الاستمتاع بفرصة التزحلق على الزلاقة المنحنية التي تمتد على مسافة 19 متراً من الطابق العلوي حتى مياه المحيط. تتميز الفلل بطابق علوي واسع مع غرفة لتناول الطعام وحمام سونيفا الخارجي المميز والمزود بمدخل مباشر إلى البحر. تتيح النوافذ الواسعة الممتدة من الأرض إلى السقف دخول كمية وافرة من ضوء النهار الطبيعي إلى مساحات المعيشة والطعام. كما يوفر المخزن المزود بكافة الخيارات والثلاجة الصغيرة تشكيلة متنوعة من المشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة. يحتضن جناح غرفة النوم الرئيسية حمّاماً داخلياً، وغرفة لارتداء الملابس ومساحة نوم للأطفال، وسرير ملكي، ما يضمن للنزلاء أقصى مستويات الراحة. تحتوي غرفة النوم الثانية أيضاً في الفيلا المكونة من غرفتي نوم سريراً ملكياً وحمّاماً داخلياً وغرفة ملابس.

تبدا أسعار الإقامة في الفلل المائية الجديدة ضمن منتجع "سونيفا فوشي" 2626 دولار أمريكي لليلة الواحدة مقابل الإقامة في الفلل المزودة بغرفة نوم واحدة مع زلاقة مائية، و5232 دولار أمريكي لليلة الواحدة مقابل الإقامة في الفلل المزودة بغرفتي نوم مع زلاقة مائية.

للمزيد من المعلومات حول علامة "سونيفا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.soneva.com