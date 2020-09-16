فندق جراند كوزموبوليتان دبي يطلق عرض إجازة نهاية الأسبوع

يتيح العرض الجديد للضيوف حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 فرصة الاستمتاع بباقة الإقامة والطعام (وجبة فطور إلى جانب وجبة غداء أو عشاء) وإمكانية تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة مع باقة من الحسومات المجزية بأسعار تبدأ من 320 درهماً إماراتياً لكل غرفة لليلة الواحدة.

يحتضن فندق "جراند كوزموبوليتان دبي" باقةً من أكبر الغرف والأجنحة في دبي، وهو يعتبر ملاذاً مثالياً للأزواج والعائلات ممن ينشدون قضاء إجازات فاخرة في المدينة. ويتيح الفندق لروّاده إمكانية تسجيل الوصول المبكر بدءاً من الساعة 10 صباحاً، فضلاً عن الاستمتاع بأنشطة حوض السباحة اللامتناهي على السطح، والذي يوفر إطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي.

تضم الباقة وجبة فطور إلى جانب وجبة غداء أو عشاء في مطعم "جاردينيا براسيري" الذي يضمن للذواقة التلذذ بخيارات صحية ومتكاملة وسط أجوائه المشرقة والعليلة. في حين، يمكن للراغبين بالاسترخاء وتدليل أنفسهم الاستفادة من حسومات بنسبة 25% على كافة علاجات منتجع "دريم ووركس سبا" الصحي، والذي يضم ستة أجنحة للتدليك وغرفة بخار وساونا.

وتكتمل التجربة الفاخرة مع إمكانية ترقية حجوزات الضيوف إلى فئة الأجنحة مقابل تكلفة إضافية تبلغ 200 درهم إماراتي. كما يضمن فندق "جراند كوزموبوليتان دبي" من خلال تسجيل المغادرة المتأخر عند الساعة 6 مساءً قضاء جميع الضيوف إجازة نهاية أسبوع استثنائية تجدد طاقاتهم وتستعيد حيويتهم.

يعتبر "جراند كوزموبوليتان دبي" أول فندق مستقل يحصل على شهادة الحماية وضمان الامتثال لأعلى معايير الصحة والسلامة العالمية من "بيرو فيريتاس"، ما يضمن لضيوفه الشعور بالطمأنينة والأمان أثناء إقامتهم الفاخرة.