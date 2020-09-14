بقرابة 1500 دولار بالليلة، منتجع ون آند أونلي ريثي راه في المالديف يقدم عروضا للعمل عن بعد!

وتقول الشركة في بيان أنه مع انتقال العالم من العمل في المكتب إلى العمل في المنزل، طرح منتجع ون آند أونلي ريثي راه باقة الإقامة لفترة أطول للضيوف الراغبين في تمضية 28 يوماً أو أكثر بين رحاب المنتجع الفخم جداً المؤلف بأكمله من فلل، مع إمكانية الاستمرار في العمل من راحة مسكنهم الجديد. يوفّر المنتجع مجموعةً واسعةً من تجارب الطهي، والنشاطات في الهواء الطلق ورحلات العافية، ممّا يجعل منه وجهةً مثاليةً للضيوف الذين ينشدون ملاذاً حقيقياً بعيداً عن زحمة المدينة وضوضائها، ليسترخوا ويسترجعوا طاقتهم في أجواء من الخصوصية والعزلة التامة.تشمل هذه الباقة عدداً من الإضافات المجانية، بما فيها فطور يومي لشخصَين، ونصف إقامة ليتلذذوا بأطباق مطعم ريثي وهو المطعم الرئيسي في المنتجع، بالإضافة إلى خدمة نقل مشترك على متن يخت فاخر من وإلى المطار.

وبفضل موقعه المميّز على إحدى أكبر الجزر الخاصة في شمال أرخبيل ماليه ، يقدم المنتجع لضيوفه مساحات فسيحة وأجواء من الحرية المطلقة وباقة من النشاطات الشيّقة. كما بإمكان الضيوف الاستمتاع بمجموعة من نشاطات العافية طوال الأسبوع، ناهيك عن تجارب مخصّصة للعائلات مثل صالة السينما في الهواء الطلق والنادي الشاطئي. أمّا الضيوف الصغار فيمكنهم الاستمتاع بنشاطات ترفيهية في نادي كيدز أونلي ونادي ون ترايب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كافة الفلل التي يحتضنها المنتجع توفّر خدمة واي فاي عالي السرعة مع مساحة وافرة، ممّا يجعل منها وجهةً مثاليةً "للعمل من المنزل". وخلال النهار، يستطيع الأهل التركيز على وظائفهم فيما يكون أطفالهم منشغلين ببرنامج نادي كيدز أونلي الحافل بالنشاطات الشيّقة. وبانتظار الضيوف تجارب تبقى محفورةً في الذاكرة، في الأيام التي يأخذون فيها قسطاً من الراحة من العمل. كما تمنحهم الرياضات المائية غير الآلية المجانية فرصةً من العمر للغطس في الحيد المرجاني الذي يقع مقابل النادي الشاطئي. أمّا الضيوف الحريصون على لياقتهم البدنية أثناء إقامتهم في المنتجع، فيقدّم لهم مركز اللياقة البدنية المجهّز بالكامل صفوفاً مجانية طوال الأسبوع أو جلسات تدريب شخصية مع أخصّائيّين في اللياقة البدنية جاهزين لمساعدتهم.

تبدأ أسعار باقة الإقامة لمدة 28 يوماً من 42600 دولار أميركي لشخصَين، بما في ذلك خدمات النقل والفطور اليومي ووجبة إضافية للفيلا الواحدة.