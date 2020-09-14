افتتاح دبي باركس آند ريزورتس من 23 سبتمبر الجاري

تستعد "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط بالإحتفال بإعادة افتتاح منتزه موشنجيت دبي، والذي يعد أكبر منتزه ترفيهي مستوحىً من عالم هوليوود ويضم ألعاب ركوب ومعالم جذب ترفيهية مذهلة مستوحاة من أضخم أفلام هوليوود وفندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي يوم 23 سبتمبر 2020 مع عروض ترفيهية حصرية لمواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لتعزيز الصحة والسلامة.

يحرص منتزه موشنجيت دبي على تقديم تجربة ترفيهية شاملة وآمنة، حيث سيستمتع الزوار من كافة الأعمار بتجربة رائعة ضمن 27 لعبة ووجهة ترفيهية مستوحاة من 13 فيلمًا من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأكثر شهرة في هوليوود، كما سيتم تطبيق تدابير إحترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية. ومع حصولها على شهادة خاصة كوجهة متوافقة مع "ضمان دبي"، فإن فحص درجات الحرارة وأقنعة الوجه أمر إلزامي، كما تطبق شروط التباعد الاجتماعي. وسيتطلب من جميع الزوار القيام بالحجز المسبق عبر الإنترنت حيث يعمل المتنزه بسعة محدودة في جميع الألعاب والمطاعم والمتاجر، كما سيتم تفعيل إجراءات التنظيف والتعقيم الروتيني في جميع أرجاء المنتزه.

وتعليقاً على إعادة افتتاح موشنجيت دبي، صرح السيد دينيس باسكال المدير العام لمتنزه موشنجيت دبي قائلاً: "لم يكن عام 2020 عامًا سهلاً علينا جميعاً، ولكننا نأمل أن نرسم البسمة على وجه الجميع ونتطلع لرؤية زوارنا وهم يسيرون عبر أبوابنا مرة أخرى ويستمتعون بالأنشطة المليئة بالمرح والمغامرة. كما عملت جميع فرقنا بحرص شديد على تنفيذ تدابير الصحة والسلامة والتركيز على أعمال تحسين المتنزه خلال فترة الإغلاق المؤقت. إن التأكد من أن جميع زوارنا يتمتعون برحلة آمنة عبر الوجهة يعد من أهم أولويتنا والحرص على استمتاعهم بكل التجارب المذهلة التي نقدمها لجميع الأعمار."

واحتفالاً بإعادة الافتتاح، تقدم موشنجيت دبي عرضاً حصرياً يشمل تذكرتين بسعر تذكرة واحدة لمقيمي ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وللحصول على هذا العرض، يجب على الزوار شراء التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت قبل 22 سبتمبر 2020. و تعتبر هذه التذاكر صالحه للإستخدام حتى 31 أكتوبر 2020.

أما الضيوف الذين يشعرون أن يومًا واحداً في دبي باركس آند ريزورتس ليس كافيًا، فإن المنتجع الخاص بالوجهة ذو الطابع البولينيزي، فندق لابيتا، دبي باركس اند ريزورتس، أوتوجراف كولكشن يقدم عروض إقامة رائعة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالإقامة في غرف ديلوكس مقابل سعر يبدأ من 530 درهماً إماراتياً في الليلة لعدد يصل إلى ضيفين شاملاً الدخول المجاني إلى موشنجيت دبي وعرض على الأطعمة والمشروبات، كما يمكن للمقيمين الاستمتاع بالفيلا الفندقية ابتداءً من 2450 درهماً إماراتياً في الليلة الواحدة لعدد يصل إلى ستة ضيوف، ويشمل هذا العرض مسبحًا خاصًا وجاكوزي، ووجبة إفطار داخل الفيلا، وعربة جولف لنقل الضيوف من الفيلا إلى المنتزه، هذا بالإضافة لتذاكر دخول الخط السريع في موشنجيت دبي .