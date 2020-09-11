طيران الإمارات تضيف الدار البيضاء لوجهاتها

جاء ذلك وفقا لإعلان الشركة نيتها المضي قدما في إعادة بناء شبكتها في القارة وعبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

طيران #الإمارات توسع شبكتها في أفريقيا إلى 14 وجهة بإضافة الدار البيضاء#وام https://t.co/PWq7bE9ZFX— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 11, 2020

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي والدار البيضاء بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والأربعاء والجمعة حيث يمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي .

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين /الترانزيت/ والقادمين إلى دبي /والإمارات العربية المتحدة/ قبل ركوب الطائرة بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام.