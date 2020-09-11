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الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 م

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طيران الإمارات تضيف الدار البيضاء لوجهاتها

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى الدار البيضاء اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري ما يوسع شبكة خطوطها في أفريقيا لتغطي 14 وجهة

طيران الإمارات تضيف الدار البيضاء لوجهاتها
الدار البيضاء أصبحت أجدد وجهة مضافة لقائمة طيران الإمارات.

جاء ذلك وفقا لإعلان الشركة نيتها المضي قدما في إعادة بناء شبكتها في القارة وعبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي والدار البيضاء بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والأربعاء والجمعة حيث يمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي .

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين /الترانزيت/ والقادمين إلى دبي /والإمارات العربية المتحدة/ قبل ركوب الطائرة بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات بحسب وكالة الانباء الاماراتية وام.

أريبيان بزنس

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