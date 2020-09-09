السعودية: صور مبهرة في مجلد صور العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ودار أسولين للنشر عن إصدار مجلد "العلا" الذي يبرز أعمال المصور روبرت بوليدوري واللوحات الفنية التوضيحية من الفنان الشامل إيغناسي مونريال، لاستكشاف الثقافة المحلية الفريدة والتعرف على حضاراة العلا العريقة.

ويتوفر المجلد بحجمين وهما الحجم الكبير حيث يأتي باللونين الأسود والأزرق، أما الحجم الأصغر فيأتي باللون الأزرق و (البيج)، ويحتفل هذا الإصدار الضخم بعمق التجربة الحضارية التي خاضها البشر وعجائب الطبيعة والمعالم البشرية المذهلة التي تمثل مكانة العلا.



وتعد العلا الواقعة في شمال غرب الجزيرة العربية واحةً ثقافية ومتحفاً مفتوحاً تجتمع فيه حضارات الشعوب المختلفة التي زارتها خلال مئتي ألف عام, فقد استقر في هذه المنطقة الأنباط والدادانيون والرومان، وعبرها الحجاج المسلمون للوصول إلى المدينة المنورة و مكة المكرمة، كما مر بها التجار في طريق تجارة البخور، واليوم يلتقي بها المجتمع المحلي مع المسافرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار والثقافات.



وتحتضن العلا رموزاً معمارية قديمة وجديدة، فمن أقدمها الحِجر التي استوطنها الأنباط وهي من مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة، وأما أحدث الرموز المعمارية فهي قاعة مرايا متعددة الأغراض، والحاصلة على عدة جوائز عالمية ونالت لقب أكبر قاعة مغطاة بالمرايا في العالم من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وبما يخص هذا الإصدار المحدود فإن كل صفحة من صفحات المجلد تأخذ متصفحها إلى سحر العلا العريقة، وتعرفه على الأعمال الفنية والمبتكرة التي أسهمت في صنعها مختلف الحضارات عبر آلاف السنين، والذين عاشوا لمدة طويلة في تضاريس العلا و طبيعتها الاستثنائية و جبالها الفريدة، تاركين فيها آثاراً من لغاتهم وثقافاتهم وأسلوب حياتهم.

ويتضمن المجلد صوراً ورسومات لمقابر ضخمة في منطقة الحِجر، وصوراً لأحجار هائلة الحجم نحتتها عوامل التعرية مثل صخرة جبل الفيل، وصوراً و رسومات لفنون صخرية تُظهر البيئة الحيوانية للمنطقة خلال آلاف الأعوام.