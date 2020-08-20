إنها لا تمطر شوكلاته بل هناك خلل في مصنع بمدينة سويسرية

ونقلت تقارير في الصحافة المحلية عن وقوع عطل رافقه خلل في نظام التهوية لخط حبيبات الكاكاو في شركة "لينت Lindt" الذي يقع مصنعها ببلدة تقع بين زيوريخ وبازل.

وحملت الرياح القوية المسحوق إلى جميع أنحاء المنطقة المجاورة للمصنع، تاركا غبار الكاكاو الناعم على الأرض والمنازل والسيارات ، وذكر شاهد عيان أن إحدى السيارات كانت مغطاة بطبقة خفيفة من الكاكاو. نفس التقارير أكدت أن الشركة عرضت دفع ثمن التكاليف الخاصة بعمليات تنظيف الكاكاو بحسب اسوشيتد برس.

وتمكنت الشركة من مواصلة الإنتاج بعد إصلاح نظام التهوية، وقد أكدت أن جزيئات الكاكاو لا تشكل أي خطر على صحة الناس أو البيئة. للتذكير تعدّ حبيبات الكاكاو المادة الأساسية لصناعة الشوكولاتة بحسب يورونيوز .