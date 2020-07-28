عروض خاصة عبر الإنترنت خلال أيام عيد الأضحى المبارك من آي إم جي عالم من المغامرات

أعلنت إحدى أبرز الحدائق الترفيهية في دبي عن عروض خاصة عبر الإنترنت للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك مع تصميم حزمة خاصة توفر إمكانية الدخول غير المحدود للألعاب مقابل 175 درهماً لكل شخص (شراء تذكرتين كحد أدنى).

وتقول الشركة إن هذا العرض مثالي لإعادة المرح والإثارة لعشاق الحديقة الترفيهية والباحثين عن المتع بالاستمتاع بالجولات والمعالم المفضلة لدى الكثيرين .

اتخذ أي أم جي عالم من المغامرات جميع تدابيره اللازمة لإجراءات السلامة لتوفير بيئة آمنة للزوار والموظفين. فقد قامت

آي إم جي عالم من المغامرات بتطهير الحديقة بالكامل قبل افتتاحها وتعمل باستمرار على تنفيذ برامج تنظيف وتعقيم صارمة عبر الحديقة كل ساعة.



سيطلب من جميع الموظفين والزوار ارتداء أقنعة الوجه والالتزام ببروتوكولات التباعد الاجتماعي التي ستضعها الحديقة. كما يتم إجراء الفحص الحراري المتقدم عند المدخل الرئيسي للحديقة لقياس درجات الحرارة لجميع الزوار بالإضافة إلى وجود المطهرات اليدوية المثبتة عند كل مدخل. يمتلك أي أم جي عالم من المغامرات مرفقاً طبياً خاصاً به مع طبيب متواجد في الموقع للاستجابة لأي متطلبات طبية. يتم تعقيم جميع الألعاب وتنظيفها بعد كل جولة، كما يوجد قيود تم وضعها للحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي خلال اللعب.



وللحفاظ على الجو الخاص بالاحتفالات، تم إعداد بيئة احتفالية مليئة بالحركات والأصوات والإيقاعات التي تنظمها فرق الرقص الخاص بأي أم جي عالم من المغامرات مع كل عرض خاص بشخصيات عالم آي إم جي.



وعند دخول الزوار إلى الحديقة التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربعة سيجد الزوار كل وسائل الترفيه الخاصة كعروض خاصة بالشخصيات، فرق الطبل الإفريقية، ظهور الشخصيات الخاصة بالحديقة، عروض الساحر وغيرها الكثير. تستمر الاحتفالات داخل الحديقة طوال فترة عيد الأضحى، كما تقدم أي أم جي تجربة ممتعة بزاوية 360 درجة تسمح للزوار من جميع الأعمار بالاسترخاء والاستمتاع بالاحتفالات الخاصة في بيئة مريحة ورائعة.

ساعات العمل خلال أيام عيد الأضحى:

من الخميس الموافق 30 يوليو إلى الأحد الموافق 2 أغسطس، من الساعة 12 ظهراً حتى 11 مساءً.

لمزيد من المعلومات أو لشراء تذاكر الدخول، يرجى زيارة www.IMGworlds.com.