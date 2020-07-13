إجازة العيد للزوار من الإمارات في منتجع ون آند أونلي ريثي راه في جزر المالديف

أعادت المالديف فتح أبوابها أمام الزوّار، وأصبح بالإمكان السفر من الإمارات لقضاء عطلة عيد الأضحى في أحضان المحيط الهندي ومياهه الفيروزية الرقراقة. يشكّل منتجع ون آند أونلي ريثي راه ملاذاً مثالياً يفيض فخامة مع مستوى متميّز من الخصوصية والعزلة وسط مساحات مفتوحة مناسبة للاحتفالات وفرصة خوض رحلة مليئة بالمغامرات وتجارب العافية.

يستكنّ منتجع ون آند أونلي ريثي راه وسط حدائق استوائية غنّاء على واحدة من أكبر الجزر الخاصة في شمال ماليه أتول، ويقدّم وفرةً من المساحات الشاسعة في الهواء الطلق لاستكشافها وسط شواطئ رملية بيضاء. يحتضن منتجع ريثي راه، ومعنى اسمه "جزيرة جميلة" باللغة المالديفية، 12 شاطئاً رملياً أبيض على امتداد ستة كيلومترات. كما تضمّ الجزيرة أماكن منعزلة تُقام فيها أروع التجارب المعدّة حسب المتطلبات الخاصة بإشراف فريقنا المتمرّس، بدءاً من جلسة سينما عائلية خاصة وحفلة شواء على الشاطئ وصولاً إلى عشاء رومانسي في عرزال خشبي.

وتجتمع أسباب كثيرة لجعل هذه الوجهة التي تؤمن خصوصية وعزلة مريحة لقضاء فترة استجمام مثالية، ويقدم المنتجع فرصة التنعّم بأجواء من العزلة والفخامة المطلقة.



يرتقي ون آند أونلي ريثي راه بمفهوم الفخامة في جزر المالديف إلى مستويات غير معهودة إذ يضمّ عدداً من أوسع الفلل وأكثرها خصوصية في المحيط الهندي. استمتع بالخصوصية التي تقدّمها الفلل الشاطئية، إذ تفصل بينها نباتات مورقة وتضمّ كل منها حوض سباحة خاص وطريقاً مباشراً إلى الشواطئ الخالية، في حين تتّصل الفلل الكائنة على المياه بالجزيرة عبر ممرّات فوق المياه وتربض في مجموعات صغيرة من أربع فلل فقط. يشرف كل ملاذ على إطلالة مميّزة باتجاه مختلف، ما يوفّر أجواء لا تُضاهى من العزلة للعائلات والأزواج. علاوة على ذلك، يمكن للزوّار الاستمتاع بعدد من التجارب التي يقدّمها المنتجع في كنف الفيلا الخاصة بهم، حيث يمكن الترتيب مثلاً لإجراء جلسات اللياقة البدنية الشخصية أو تحضير كوكتيلات محضّرة بحرفية عالية قرب حوض السباحة.

من جهة أخرى، يُعدّ المسكن الكبير والمطلّ على منظر غروب الشمس مع ثلاث غرف نوم أبرز تجسيد للحصرية التي تقدّمها الجزيرة، إذ يشغل مساحة 2487 متراً مربعاً ويتّسع لـ10 أشخاص. تحيط بالمسكن أشجار جوز الهند الوارفة ويمكن الوصول إليه عبر درب خفي آسر. يمتاز المسكن أيضاً بحدائق غنّاء، وشاطئ خاص، وحوضَي سباحة منعزلين، وأماكن جلوس داخلية وفي الهواء الطلق فضلاً عن توافر شيف خاص عند الطلب لتمضية أروع الأوقات في أحضان الخصوصية المطلقة. كما يوفّر المسكن الكبير والمطلّ على منظر غروب الشمس باقةً من التجارب المميّزة داخل الفيلا على غرار كوكتيلات ومقبلات يومية يوفّرها مساعد النزلاء الشخصي، حتى أنّه يمكن الترتيب بسهولة لإقامة احتفالات خاصة مميّزة نظراً لرحابة المساحة المتوفرة. تقدّم الفيلا أيضاً تجربة سينما متكاملة للضيوف، حيث توضع الشاشة على الشاطئ أمام الفيلا مع مجموعة خيارات لا تُعدّ ولا تُحصى من الأفلام الجديدة والكلاسيكية.

وإذا كنت ترغب في استعادة التناغم مع الطبيعة هذا الصيف، فأمامك ستة كيلومترات من الشواطئ الخلابة في ون آند أونلي ريثي راه، حيث يمكنك الاستفادة مجاناً من معدات الرياضات المائية مثل قوارب الكنو، والكاياك وركوب الأمواج باللوح الشراعي بالإضافة إلى الرياضات الآلية المتوفرة في مركز الرياضات المائية. كذلك، يمكن المشاركة في رحلات بحرية في النهار وتعلّم الطريقة التقليدية لصيد السمك يدوياً بواسطة الصنارة على متن قارب دوني المالديفي، أو القيام برحلة فاخرة على متن يخت يتم استئجاره، أو إعداد نزهة برية في ربوع الجزيرة وتناول الطعام على شاطئ رملي معزول. ويتوفر أمام الضيوف أيضاً خيار استكشاف الجزيرة بواسطة طائرة برمائية، أو المشاركة في جولة لمحاولة اصطياد الأسماك. يتيح برنامج "المغامرات المائية برفقة السلاحف" بإدارة عالم الأحياء البحرية المقيم في المنتجع، للضيوف فرصة الإبحار على متن قارب دوني التقليدي لاستكشاف مستعمرات السلاحف البحرية والغطس إلى جانب السلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض في موائلها. ومن مايو إلى أكتوبر، يعجّ با أتول المجاور بأسراب هائلة من أسماك المانتا راي التي تغزو الشعاب المرجانية بحثاً عن العوالق المتوفرة بكميات كبيرة في تلك الفترة من السنة. ولذلك، ينظم المنتجع رحلات غطس للضيوف لاختبار ذلك الحدث الاستثنائي.



يوفّر سبا ون آند أونلي ومنتجع ون آند أونلي ريثي راه برنامجاً شاملاً من العلاجات، وجلسات الجمال، والتغذية واللياقة البدنية، ما يتيح لك تصميم برنامج العافية الذي يناسب احتياجاتك في أجواء من الخصوصية المطلقة. يوفّر سبا ون آند أونلي لزوّاره ملاذاً تخيّم عليه أجواء من السكينة والهدوء بعيداً عن بقية أنحاء المنتجع حيث يقع وسط حدائق غنّاء، ويحتضن فللاً خاصةً للعلاج تحت أسقف من القش وخيماً باعثة على الاسترخاء مطلة على المحيط الهندي. ينطوي أحدث برنامج عافية في المنتجع تحت اسم العودة إلى الذات، على برامج لتجديد الجسم والروح، وتجارب طعام صحية وجلسات لياقة بدنية. حالما تصل إلى المنتجع، سيتم الترتيب لعقد اجتماع مع الشيف التنفيذي، وفريق سبا ون آند أونلي الموهوب وخبراء اللياقة البدنية لتصميم الباقة التي تحاكي تطلّعاتك واحتياجاتك أثناء الإقامة. سيصمّم الشيف الخاص بالمنتجع برنامج طعام مخصّص لك يشمل تجارب مميّزة في الفيلا أو في أحد مطاعم المنتجع. أما فريق سبا ون آند أونلي فسيُعِدّ برنامج علاجات تلائم حاجاتك وتشمل مساجات لمكافحة الإجهاد، وجلسات لتجديد بشرة الوجه وتجارب تأمّل توقظ الحواس وسط أجواء يعمّها الهدوء والسكينة داخل السبا. كذلك سيطوّر فريق اللياقة البدنية في المنتجع جدول تدريب خاص بك يركّز على المناطق المنشودة، ويمكن إقامة هذه الجلسات إما في مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل أو على الشاطئ الرملي الأبيض في الهواء الطلق. سيتم التنسيق مع مساعد النزلاء الشخصي لترتيب مواعيد الأنشطة ومواقعها، حيث ستنعم براحة البال وتشعر بمستوى عالٍ من التجدّد والعافية.



يشكّل منتجع ون آند أونلي ريثي راه الوجهة المثالية للعائلات. احجز برنامج كيدز بادي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاماً، حيث سيحظى أطفالك برعاية شخصية مع ألعاب تحفّز التطوّر والنمو منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة. يراعي البرنامج قدرات كل طفل واهتماماته وشخصيته تحت إشرف أحد أعضاء فريق كيدز أونلي، حيث سيتمتّع الأطفال بأنشطة مسلية ومغامرات تعليمية في الفيلا وفي الهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم برنامجا كيدز أونلي وون ترايب اللذان يحملان بصمة منتجع ون آند أونلي، فضلًا عن الأنشطة الخاصة بالمراهقين في كلوب ون، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و17 عاماً بهدف منحهم باقةً مسليةً من الأنشطة الحماسية التي تتيح لهم التعرّف أكثر على أنفسهم والاستمتاع بأوقاتهم إلى أبعد الحدود. تشمل الأنشطة المسلية والمتوفرة للأطفال من كافة الأعمار صناعة قبّعة القرصان، ولعبة البحث عن الكنز، وصفوفاً فنية وصالة بولينج ضخمة فضلاً عن بناء قلعة رملية، وسباق الدراجات الهوائية على الجزيرة، وتناول الآيس كريم من متجر سويت بارادايز إلى جانب أمسيات مشاهدة الأفلام وسباقات الرالي في المخيمات الصيفية وغيرها الكثير. من ناحية أخرى، صُمِّمت قائمة كيدز أونلي لتراعي أذواق الصغار وتضمّ تشكيلةً من الأصناف الشهية كالفاكهة الطازجة، وبوريه الخضار وريزوتو الخضار للأطفال. كما يمكن للأطفال الأكبر سناً المشاركة في صفوف طهي لتحضير البيتزا، والسوشي، والكوكيز والوجبات الخفيفة. تتوفّر أيضاً جولة للأطفال والمراهقين للتعرّف إلى حديقة الشيف المميّزة.



يحتضن المنتجع أماكن خلابة لتناول الطعام في ظل أجواء خاصة أو للاحتفال مع العائلة والأصدقاء وسط جمال طبيعة المالديف الأخاذة. تذوّق أشهى الأطباق المعدّة على ذوقك مع مشروبات فاخرة على تلّة رملية بعيدة وسط المحيط بعد غروب الشمس، أو استمتع بأطايب الشرق الأوسط في جناح مخفي يوفّر إطلالة رائعة على منظر الغروب. أما إذا أردت خوض تجربة طعام استثنائية على الجزيرة، فيمكنك حجز عشاء على ضوء الشموع أو إقامة حفل شواء في شرفة مسقوفة من الخيزران وسط أزهار الأوركيد وعلى وقع حفيف أوراق الأشجار. في المقابل، يمكنك تناول وجبة فاخرة لا تُنسى في العرزال الذي يقع في ظلة الغابات الكثيفة وتحيط به أصوات الغابة الباعثة على الهدوء.

يفتح منتجع ون آند أونلي ريثي راه باب الحجوزات بدءاً من 24 يوليو 2020. للحجز أو لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة oneandonlyresorts.com.