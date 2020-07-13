شاهد هامور عملاق يلتهم سمكة قرش في لقطات لمركز أبحاث أمريكي

أصيب باحثون في المركز الوطني الأمريكي للأعاصير -NOAA- بصدمة خلال مراقبتهم لفورة محمومة لأسماك القرش خلال التهامها لسمكة سيف كبيرة وقام بعدها هامور عملاق -يسمى جروبر Grouper- بالتربص بها لاصطياد والتهام سمكة قرش بأكملها بعضة واحدة.

وكان الباحثون قد وضعوا كاميرا في اعماق البحر قرب شاطئ كارولينا الجنوبية على عمق 500 متر تحت الماء.

يذكر أن الهامور العملاق يعد من أضخم الأسماك العظمية التي قد يصل وزنها إلى 500 كلغ.