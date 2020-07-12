219 درهم لليلة الواحدة ، ضمن عروض الاتحاد للعطلات خلال فترة عيد الأضحى

تتيح هذه العروض اختيارا ممميزا لعطلة عيد الأضحى ضمن مجموعة من أفضل الفنادق والمنتجعات السياحية التي تحمل تصنيف ثلاث أو أربع أو خمس نجوم. مثل منتجع التلال الصحراوي الواقع على الطريق إلى مدينة العين، أو التمتع بإقامة شاملة كلياً في فندق ريكسوس في جزيرة السعديات، أو تجربة الرفاهية المطلقة في فندق سانت ريجينس أبوظبي.

أما الراغبين في قضاء عطلاتهم في إمارة دبي، فيمكنهم الاختيار بين الاسترخاء في شقق سوفيتل الفندقية الفخمة أو الإقامة في فندق بلازو فيرساتشي، يعود بالذكرى إلى القصور الايطالية في العصر السادس عشر الميلادي.

وبعيداً عن ضجيج المدن الكبيرة، يوفر العرض عطلات استثنائية في الإمارات الشمالية مثل فندق دبل تري باي هيلتون في جزيرة المرجان في رأس الخيمة أو فندق ريتز كارلتون الوادي.

وصرح حارب مبارك المهيري، رئيس إدارة الوجهات وقطاع السياحة في مجموعة الاتحاد للطيران: " يتميز عيد الأضحى هذا العام بحلوله في فترة الصيف وهو مناسبة رائعة لقضائها مع الأهل والأصدقاء. ومع تخفييف القيود الاجراءات الاحترازية على مستوى الدولة، يبحث العديد من المقيمين عن عطلات داخلية. ومن جهتنا قمنا بطرح باقة الاجازات المحلية ولا يخفى أن الامارت تتمتع بمقومات سياحية عالمية المستوى وهي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية."

" وفي كل الأوقات، تظل سلامة وصحة ضيوفنا من أهم أولوياتنا. في هذه الظروف الاستثنائية، وتتظافر جهود قطاع السياحة في دولة الامارات لضمات تطبيق أعلى مستويات النظافة والصحة. ويبذل شركائنا في المؤسسات الفندقية جهوداً منقطعة النظير للتأكد من أن يستمتع ضيوفنا بعطلاتهم مع راحة بال تامة."

ويحقق أعضاء برنامج ضيف الاتحاد مكافأت أكبر من خلال اكتساب وانفاق الأميال عند الحجز مع الاتحاد للعطلات مع امكانية حجز عطلاتهم من خلال الدفع بشكل جزئي باستخدام أميال ضيف الاتحاد وتكملتها بالدفع نقداً.

تبدأ أسعار العطلات المحلية من 249 درهم للإقامة ليلة واحدة في أبوظبي و 219 درهما للإقامة ليلة واحدة في دبي أما في رأس الخيمة، فتبدأ الأسعار من 759 درهم لليلة الواحدة.

يمكن الاطلاع على العروض عبر الرابط التالي etihad.com/holidays