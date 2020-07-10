السياحة العالمية تتبنى ارتداء الكمامة في كل مكان

ينطلق السياح البريطانيون اليوم إلى أكثر من 73 بلدا ووجهة سياحية حول العالم وهم مطالبون بالتقيد بقواعد جديدة دعا إليها المجلس العالمي للسفر وتقضي بارتداء الكمّامة في كل الأوقات وعلى الشواطئ والمسابح ومراكز اللياقة البندنية والاماكن العامة للسفر بأمان حول العالم وفقا لما نقلته صحف بريطانية اليوم.

وأعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أنه على جميع المسافرين ارتداء أقنعة واقية للوجه لضمان التمتع بالسفر الآمن في "الوضع الطبيعي الجديد" حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، في بيان له اليوم الجمعة: "مع انتقال الدول من عمليات الإغلاق إلى إعادة فتح حدودها، فإن ارتداء أقنعة الوجه يساعد في جعل عودة السفر أكثر أماناً، مع توفير الحماية الشخصية للمسافرين وكذلك من حولهم" بحسب صحيفة البيان.

ونالت وجهات عربية عديدة ما يعرف باسم "ختم السفر الآمن"، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة لأول مرة هذا العام، وكانت إمارة دبي قد حصلت عليه خلال الأيام الماضية بعد أن منحه المجلس العالمي للسياحة ضمن قائمة بالوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات صارمة لحماية السياح.و يعني الحصول على ختم السفر الآمن ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد العدوى، في ظل تفشي فيروس "كورونا" حالياً في أنحاء العالم. يتيح "ختم السفر الآمن" للمسافرين التأكد من التزامات الحكومات والكيانات المختلفة داخل الوجهات التي يزورونها. - يضمن للمسافر أمن الرحلات عبر التعرف على بروتوكولات وتدابير وقائية عالمية موحدة لتعزيز الصحة والسلامة وضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

- من أبرز المدن التي تضمنتها القائمة حتى الآن في الإمارات هما دبي ورأس الخيمة، وحصلت الأردن وتونس لاحقا على هذا الختم.

وتأتي التوصيات الجديدة في أعقاب إصدار المجلس العالمي للسفر والسياحة مؤخرًا لإرشاداتها الجديدة للسفر الآمن والسهل، بما في ذلك الاختبار والتتبع لضمان تمتع الأشخاص بالسفر الآمن في "الوضع الطبيعي الجديد".

ويقلل استخدام أقنعة الوجه مع غسل اليدين المتكرر واستخدام معقم اليدين بشكل كبير من خطر انتقال "كورونا".

وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: "سلامة ونظافة المسافرين وأولئك الذين يعملون في السفر والسياحة أمر بالغ الأهمية، ولهذا نوصي بشدة بأن تكون الأقنعة إلزامية".

وأضافت: "يجب أن يصبح ارتداء القناع جزءًا من الحياة اليومية لضمان تمتع الجميع بالسفر بأمان حتى يتم العثور على لقاح لفيروس (كوفيد-19)، نحن نناشد القطاع الخاص والحكومات العالمية لتشجيع استخدامها حتى يصبح ارتداء القناع أمراً طبيعياً جديداً ".

ومؤخراً أطلق المجلس المرحلة الثانية من التدابير اللازمة لإعادة بناء الثقة للمسافرين حول العالم، وتشجيع عودة السفر.

وتتضمن بروتوكولات السفر الآمن لشركات الطيران والمطارات ومنظمي الرحلات.، والتي تم تصميمها لدفع عودة السفر الآمن بهدف تمكين صناعة الطيران والسياحة ومنظمي الرحلات ومراكز المؤتمرات والمعارض والفعاليات من الازدهار مرة أخرى.