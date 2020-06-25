فعاليات صيف السعودية "تنفّس" في عشر وجهات سياحية لمدة 105 أيام

الرياض 4 ذو القعدة 1441هـ الموافق 25 يونيو 2020م واس



وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين: إن المملكة العربية السعودية هي قلب الجزيرة العربية وتنفرد بموقع استراتيجي في المنطقة جعلها محور التقاء لثلاث قارات في العالم، وتتوفر فيها مقومات طبيعية مختلفة على امتداد مساحتها الشاسعة أهلت معظم بيئاتها بأن تكون أماكن جذب سياحي من الخليج العربي شرقًا إلى البحر الأحمر غربًا، ومن السهول والهضاب شمالًا إلى الجبال والوديان جنوبًا.

وأضاف معاليه: إن الحديث عن الثروة الطبيعية التي حباها الله تعالى للمملكة يحتاج المزيد من العمل الجاد من أجل إبرازها للعالم، وهو ما تسعى إليه "واس" في خطتها المتكاملة لتغطية موسم صيف السعودية "تنفس" بالتعاون مع وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وذلك في إطار ما تجده "واس" من دعم منقطع النظير من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وبين معاليه أن هذه الفعاليات التي حددت هذا العام في وجهات سياحية تقع في: الرياض، الشرقية، تبوك، الباحة، عسير، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ينبع، أملج، الطائف، سيغطيها فريق متخصص في "واس" بإذن الله عبر قوالب متنوعة جاذبة ترصد هذه الوجهات عبر: الخبر، والتقرير الوصفي، والصورة، والفيديو، علاوة على حسابات "واس" الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح معاليه أن "واس" ستسهم في نقل ما تتمتع به المملكة من جمال الطبيعة والمكونات البيئية المختلفة من جبال، وسواحل بحرية طويلة، ووديان، ومساحات خضراء، وحياه فطرية، ناهيك عن المواقع الحضارية التي تزخر بها هذه الوجهات ويجد فيها السائح استجمامه سواءً على مستوى الفرد أو مع أسرته وسط أجواء آمنة ومستقرة بين أحضان وطنه.

وأفاد معالي الأستاذ عبدالله الحسين أن خطة "واس" السياحية ستسلط الضوء على الوجهات السياحية العشر، ونقل ما تحتويه من معالم جمالية جذبت أنظار المجتمع السعودي والعالم كذلك ولا أدل على ذلك من تسجيل منظمة اليونسكو خمسة مواقع سياحية بالمملكة في قائمة المنظمة للتراث العالمي تقع ضمن هذه الوجهات.

وقدّم معاليه الشكر والتقدير لمعالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، على دعمه لجهود وسائل الإعلام ومنها "واس" ليضطلع الجميع بأدوارهم خلال هذه الحملة وينقلون للمتلقين والمتابعين للشأن السعودي جمال الطبيعة المحلية ولينعكس ذلك على رؤية العالم لجمال المملكة بكل تفاصيلها.