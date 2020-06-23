شارع ماطر يخفف درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال مهرجانات موسم الصيف في دبي

أعلنت شركة كليندينست عما أسمته أعجوبة هندسية تتمثل في شارع ممطر يؤمن تساقط أمطار اصطناعية على مدار السنة مما سيقلل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال موسم الصيف.

وتقول الشركة إن الشارع المطير يستتضيف أيضا ما يصل إلى 51 مهرجانا أوروبيا على مدار السنة لجذب انتباه السياح المحليين والدوليين.



وأكدت مجموعة كليندست، المطور العقارى لمشروع قلب أوروبا "هيرت أوف يوروب"، ضمن "جزر العالم"، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن شروعها فى إنشاء شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية، بطول يبلغ كيلومتراً واحداً على الجزيرة الرئيسة للمشروع، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة، تتيح التحكم في درجة الحرارة.



وأفادت المجموعة المطورة لـ "قلب أوروبا" - وهي وجهة جزيرة السياحة الترفيهية التي تبلغ تكلفتها (18.3 مليار درهم إماراتي)، بأن تطوير مشروع "شارع ممطر" المبتكر يعتبر نقطة رئيسية فى الجذب السياحى لدولة الإمارات والذى سيتم الإفتتاح التجريبى له فى الأيام القليلة المقبلة.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس مجموعة كليندينست:" يعتبر الشارع المطير أعجوبة هندسية، حيث يعتبر الساحة المطيرة المفتوحة الأولى من نوعها فى العالم، حيث سيوفر الشارع الممطر أمطارًا على مدار العام ستقلل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية خلال موسم الصيف مما يوفر تبريدًا كافيًا، سيكون شارع في ممتلئ بالمقاهى والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة ومحلات بيع الأزياء والهدايا التذكارية، بالإضافة إلى إستضافت ما يصل إلى 51 مهرجانا أوروبيا على مدار السنة من شأنها جذب انتباه السياح المحليين والدوليين".

وأضاف:" يأتى هذا الإبتكار المحلى الضخم بدعم من معهد فراونهوفو، أكبر منظمة بحثية موجهة نحو التطبيقات في أوروبا، سيكون عاملاً مغيراً فى الجذب السياحى للمنطقة بالكامل، وعملنا بإجتهاد لخلق أسباب وميزات مختلفة لجعل السياحة دبى إستثنائية ومدعومة مبتكرة وتوصلنا لإعادة خلق المناخ الأوروبي فى قلب الشرق الأوسط، ونظرنا إلى عدد من المراجع لتطوير الأفكار ومعاهد البحث لدعمنا في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، بعد سنوات من البحث والاختبار، يسعدني أن أعلن أننا نقوم الآن ببناء شارع مطير الذي نتوقع تقديمه كجزء من المرحلة الأولى من التطوير في الربع الأخير من هذا العام".



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تسليم 3 جزر وهى، السويد وألمانيا إلى جانب جزيرة شهر العسل سانت بطرسبرج و78 وحدة من «فلوتينج سى هورس» من أصل 131 ، إضافة إلى فندق «بورتوفينو» الذى سيصبح واحد من أهم عوامل الجذب السياحى للمنطقة.

ويوفر المشروع عدد من الجزر والفيلات العائمة بالإضافة إلى 4000 منزل لقضاء العطلات التى ستعزز السياحة الداخلية، 15 فندقاً فاخرًا وعدد من القصور الفخمة التى يعكس كل منها شكل من أشكال الثقافة الغربية، وتهدف إلى تقديم طابع الضيافة الأوروبية فى منطقة الشرق الأوسط .

سيقدم المشروع عدد من المميزات الأولى فى نوعها فى العالم مثل: المطر الصناعى فى مكان خارجى ، وشارع الثلوج، وزراعة 100ألف مرجان كل عام للمحافظة على النظام البيئى وإعطاء مظهر خلاب للمقيمين والزوار، وأشجار الزيتون الأندلسية التى تصل إعمارها إلى 1500 عام ،بالإضافة إلى السلاحف البحرية والاسماك النادرة التى سيتم إطلاقها فى المياه المحيطة بالمشروع.