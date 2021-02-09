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الثلاثاء 9 فبراير 2021 01:15 م

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دبي: أكثر من 3 ملايين سيارة مسجلة بنظام التعرفة المرورية سالك

بلغ عدد السياارت المسجلة في نظام التعرفة المرورية في دبي «سالك» 3 ملايين و366 ألف بحسب آخر إحصائيات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي أوضحت وجود متابعة مستمرة لرصد أعداد المركبات المسجلة في نظام «سالك».

دبي: أكثر من 3 ملايين سيارة مسجلة بنظام التعرفة المرورية سالك
هناك 8 بوابات لنظام سالك على طريق الشيخ زايد وفروعه

وأشارت الهيئة أن بطاقة «سالك» لم تتغير منذ تدشينها، ولكن أجريت بعض التحديثات على طريقة تفعيلها في النظام.
وكان يتعين في السابق على المتعاملين ممن يرغبون بشراء بطاقة «سالك» أن يقوموا بتعبئة بياناتهم وبيانات المركبة المراد تسجيلها في النظام من خلال نموذج اشتراك ورقي في أماكن بيع البطاقة، وأما في الوقت الحالي وتماشياً مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021»، قامت الهيئة بإلغاء الحاجة لتعبئة هذه النماذج، والاعتماد على استخدام القنوات الذكية المتعددة التي وفرتها الهيئة للمتعاملين لتفعيل بطاقة «سالك» الخاصة بهم وإنشاء حسابهم على نظام التعرفة المرورية.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة تفعيل وإضافة مركبة إلى حساب «سالك» متاحة بشكل إلكتروني للمتعاملين منذ عام 2009، هذا بالإضافة إلى أن جميع خدمات «سالك» مؤتمتة بالكامل منذ عام 2016، حيث بلغت نسبة عمليات «سالك» المنجزة من قبل المتعاملين بشكل إلكتروني في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 97% من إجمالي الطلبات.

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