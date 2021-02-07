استناف رحلات الطيران من الإمارات إلى الدنمارك

نشرت السفارة تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أمس أنه تقرر إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من الإمارات إلى الدنمارك وقبول اختبارات «كورونا» السلبية التي سيتم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من اليوم 7 فبراير 2021». وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: «إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار الفيروس المستجد وسلالاته الجديدة من اليوم».

انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة #الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021 pic.twitter.com/ogRgTfmfeR— UAE Embassy DK (@uaeembassydk) February 6, 2021