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الأحد 7 فبراير 2021 07:30 ص

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استناف رحلات الطيران من الإمارات إلى الدنمارك

أعلنت سفارة الإمارات لدى الدنمارك عن استئناف الرحلات الجوية من الإمارات إلى الدنمارك وإنهاء الإيقاف المؤقت للرحلات من الدولة إلى المملكة اعتباراً من اليوم.

استناف رحلات الطيران من الإمارات إلى الدنمارك

نشرت السفارة تغريدة عبر حسابها على «تويتر» أمس أنه تقرر إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من الإمارات إلى الدنمارك وقبول اختبارات «كورونا» السلبية التي سيتم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من اليوم 7 فبراير 2021». وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: «إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك بإجراء اختبار فيروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار الفيروس المستجد وسلالاته الجديدة من اليوم».

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