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الأثنين 14 ديسمبر 2020 09:00 ص

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استثناف رحلات فلاي دبي إلى اسطنبول

أكدت فلاي دبي استئناف رحلاتها بين دبي واسطنبول اعتبارا من 17 ديسمبر بعد توقفها منذ بداية الجائحة

استثناف رحلات فلاي دبي إلى اسطنبول
استثناف رحلات فلاي دبي إلى اسطنبول

ونقلت بلومبرغ عن مصادر أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ أجبرت جائحة كورونا السلطات حول العالم على إغلاق مطاراتها في وقت سابق من العام الجاري. وتعد رحلة اسطنبول دبي التي تستغرق بين 4 أو 5 ساعات من أكثر الرحلات نشاطا ضمن خطوط طيران الامارات.

 

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم شركة “فلاي دبي”، المملوكة لحكومة دبي مثلها في ذلك مثل “طيران الإمارات”، القول إن الشركة ستستأنف الرحلات الجوية بين دبي وإسطنبول بداية من السابع عشر من كانون أول/ديسمبر الجاري.
كما نقلت عن مصادر، أن الخطوط الجوية التركية تخطط لاستئناف تشغيل هذا الخط في غضون أيام.
وأبقت الخطوط الجوية التركية وطيران الإمارات على تعليق الرحلات بين مركزي أعمالهما رغم مضي الناقلتين في استعادة جداول ما قبل الجائحة. 

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