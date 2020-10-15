4 رحلات لنقل 300 مصري عالق بالإمارات إلى الكويت

وقالت مكرم إنه بالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تم تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: ( 15 - 19 -21 – 22) أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة بحسب ما نقلته صحيفة الجريدة الكويتية.

وكان عدد كبير من المصريين قد تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد

يأتي ذلك بعد أن استغل عدد من الشركات السياحية في مصر شائعات غير صحيحة تزعم قيام الكويت بتنظيم وتقليل أعداد القادمين لتجني هذه الشركات أرباحًا طائلة باستغلال الراغبين في العودة إلى الكويت بعروض تزعم توفير برامج إقامة كاملة تتضمن رحلات الطيران والإقامة، ولكن تبين للمسافرين بعد وصولهم إلى محطة الترانزيت عدم توافر حجوزات لهم.



وقامت بعض شركات السياحة المصرية بحجز تذاكر سفر بشكل أولي رغم معرفتها وإخطارها بأن تلك الرحلات من المحتمل أن تلغى أو تؤجل، كما تحصل الأموال والعمولات من العملاء بالزعم أنها قامت بتأكيد الحجز.

ونقلت صحيفة القبس أن مئات المصريين العالقين في دبي يواجهون المجهول بسبب تورُّطهم مع شركات سياحة مصرية، وهو ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة التي أعلنت عن تعرض نحو 300 مصري في دبي، للاحتيال ومواجهة ظروف صعبة بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى الكويت أو حتى إلى مصر.