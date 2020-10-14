سيارات ذاتية القيادة ستستخدم في كل الإمارات عقب نجاح تجربتها في بالشارقة

يجري تسيير رحلات مكوكية في مدينة مصدر مع خطط لاحقة لاستخدامها في أبو ظبي ودبي حيث ستشاهد في الشوارع قريبا عقب نجاح تحربتها في الشارقة من شركة النقل المستدام أيون التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وأشارت شركة "أيون" - لحلول النقل المستدام والذكي، إلى نجاح الاختبار التجريبي لحافلات النقل الكهربائية ذاتية القيادة "نافيا أوتونوم" في المدينة الجامعية بالشارقة - الصرح التعليمي المتفرد والمدينة الجامعية الأكبر والأكثر تكاملاً على مستوى العالم.

وتم تصميم الاختبار الذي أشرفت عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة لأسباب تتعلق بالمرور والسلامة من أجل تقييم الكفاءة التشغيلية لقدرات الحافلات ذاتية القيادة داخل المدينة الجامعية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي إطلاق هذه الحافلات ذاتية القيادة إلى مساعدة الطلاب على التنقل بين الكليات وهي مجهزة بمجموعة من تقنيات التعلم العميق بما في ذلك الرؤية ثلاثية الأبعاد وإمكانية التعرف على البيئة المحيطة والتنقل التلقائي على الطريق لضمان السلامة المثلى وأبواب مستشعرة للحركة واضافة الى توفير قابلية التنقل السلس والذكي والمستدام فإن الحافلات الذكية خالية من الانبعاثات ويمكنها استيعاب الكراسي المتحركة وتتسع لـ 15 راكبا.

وتعد حافلات "نافيا" جزءا من أسطول أكبر يعمل في مدينة مصدر منذ أكتوبر 2018 وأعلنت "أيون" عن شراكتها مع "نافيا" الشركة المتخصصة في مجال الأنظمة ذاتية القيادة خلال شهر يناير من هذا العام لطرح مفهوم النقل المشترك ذاتي القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى.

ويعد الاختبار التجريبي في المدينة الجامعية بالشارقة هو أحدث مبادرات "أيون" لتعزيز أجندة الاستدامة للنقل في المنطقة ففي شهر سبتمبر الماضي و تزامنا مع اليوم العالمي للمركبات الكهربائية أعلنت "أيون" عن شراكتها مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لإطلاق خدمة جديدة للتنقل وفق الطلب في الشارقة مع أسطول من المركبات الكهربائية حيث ستتوفر الخدمة لإمارة الشارقة بحلول نهاية عام 2020 على أن تتوسع لتشمل باقي الإمارات لاحقاً.