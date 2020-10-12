طيران الإمارات تحدد متطلبات جديدة لسفر المقيمين في دبي

ويمكن زيارة موقع طيران الامارات لمواكبة أي تعديلات على متطلبات السفر (هنا)، وتشمل متطلبات السفر للمقيمين في دبي، من حاملي تأشيرة الإقامة في دبي الذين يسافرون إلى دبي، إجراءات قبل السفر، ومنها:

بحسب مكان صدور تأشيرة الإمارات العربية المتحدة الخاصة ، سوف تحتاجون إلى التقدم إما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) (للإقامات الصادرة في دبي) أو إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) للإقامات الصادرة في إمارات أخرى، للحصول على موافقة على العودة.

حاملي تأشيرات الإقامة الصادرة من دبي

إذا كنتم تحملون تأشيرة إقامة صادرة من دبي وترغبون في العودة إلى دبي، يتعين عليكم الحصول على موافقة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA). ينطبق هذا على التأشيرات الصادرة من دبي.

تقدموا بطلب عندما تحجزون رحلاتكم معنا عبر الإنترنت أو من خلال مركز الاتصال الخاص بنا أو على الموقع الشبكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA).

أثناء عملية تقديم الطلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA)، سيطلب منكم إدخال رقم ملف المقيم الخاص بكم. ويظهر هذا الرقم على تأشيرتكم ضمن "ملف".

كما يمكنكم زيارة الموقع الشبكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) للاطلاع على حالة طلبكم. وفي حال تمت الموافقة على طلبكم، ستتلقون رسالة بالبريد الإلكتروني تحتوي على رقم مرجعي خاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA). وإذا تعذرت معالجة الطلب في وقت تقديمه، يمكنكم إعادة المحاولة بعد أربعة أيام. ولا داعي لمتابعة حالة الطلب مع مركز الاتصال أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA).

موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مطلوبة لحاملي تأشيرة الإقامة في دبي فقط.

جميع حاملي التأشيرات الصادرة من الإمارات الأخرى

إذا كنتم تحملون تأشيرة دخول صادرة من أي إمارة أخرى غير دبي، يتعين عليكم الحصول على إذن دخول من الحكومة الاتحادية من خلال uaeentry.ica.gov.ae