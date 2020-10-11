إطلاق أول خط ملاحي بين موانئ سلطنة عمان وميناء أم قصر بالعراق

وقالت "اسياد" في بيان صحفي أمس السبت، إن ذلك يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل البحري بين السلطنة ودول العالم.

وأشارت إلى أن هذا الخط الملاحي يسهل التجارة بين دول المنطقة، ويرفد حركة التصدير والاستيراد المباشر، وتقديم حلول شحن لعملاء المجموعة .

وتعد "اسياد" شركة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً في سلطنة عمان، وتأسست في عام 2016 بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري .

وأشار البيان أن الرحلات المباشرة بين موانئ السلطنة وام قصر بالعراق تؤمن خيارات لرجال الأعمال والمصدرين والمستوردين، ووكلاء الشحن لتصدير المنتجات العمانية، واستيراد ‏السلع والبضائع العراقية، إلى جانب ذلك سيسهم هذا الخط الملاحي في تعزيز قدرات الجانبين في إعادة التصدير للسلع والبضائع الى الدول الاخرى.

الجدير بالذكر أن مؤشر (الفأ لاينر الدولي المتخصص في تصييف خدمات نقل الحاويات في العالم)، قد صنف خدمة نقل الحاويات بمجموعة اسياد في المرتبة (55) عالميًا بعد أن كان يتجاوز تصنيفها 100 في الأعوام الماضية، وذلك لتميّزها في حجم السعة الاستيعابية لنقل الحاويات بخطوطها الملاحية على المستويين الخليجي والعالمي. كما أن موانئ السلطنة ترتبط مع 86 ميناءً تجاريًا في 40 دولة بواقع 200 رحلة أسبوعية مباشرة.