السعودية: توطين 55 ألف وظيفة في قطاع النقل

كما وقعت اتفاقية لاستدامة العمل الحر في مجال المركبات وتوطين 10 آلاف وظيفة أخرى هذا المجال.

وقال وزير النقل صالح الجاسر:"سعدت بتوقيع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لاطلاق برنامج دعم العمل الحر في النقل الموجه، للمساهمة في تمكين النقل كصناعة فاعلة وشريك ممكّن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وإتاحة فرص مستدامة لعمل المواطنين والمواطنات.

وقال صالح الجاسر : أن الاتفاقيتين تستهدفان توفير وتوطين وظائف جديدة ، واستدامة العمل في مجال توجية المركبات واشار "الجاسر" إلى أن مجال توجيه المركبات كان أحد قصص النجاج في مجال التوطين ووصلنا إلى 600 ألف مواطن يعملون فيه ، والجديد هو خلق استدامة لهذه الفرص وتوفير بيئة مريحة ، مؤكداً أن العمل الحر اصبح له بيئته وأنظمته الواضحة وفي المستقبل سيتم إتاحة الالتحاق بالتامينات الاجتماعية.