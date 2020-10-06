مطار رأس الخيمة الدولي يستأنف استقبال السياح الدوليين

أعلنت دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة السماح بدخول المقيمين عبر مطار رأس الخيمة الدولي اعتبارا من تاريخ 15 اكتوبر الحالي دون الحاجة للحصول علي الموافقات المسبقة وذلك وفق الإجراءات والإشتراطات المعتمدة في الدولة المتضمنة اجراء فحص مسبق قبل القدوم الي الدولة بما لا يتجاوز 96 ساعة من تاريخ السفر علي أن تكون النتائج الفحص سلبية..وذلك حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

و سيتم لدى الوصول إلى المطار إجراء فحص مختبري آخر أو /PCR/و يتكفّل المسافر أو الكفيل علي نفقته الخاصة العزل الصحي للحالات الايجابية الي جانب تحميل تطبيق الحصن بحسب وكالة الأنباء الاماراتية.

وسيتم السماح بدخول السياح من جميع الدول عبر مطار رأس الخيمة الدولي بشرط استيفاء شروط الدخول التالية ومنها حجز تذاكر السفر و ضرورة الحصول علي تأمين صحي للسائح قبل قدومه إلي البلاد كما يجب علي السائح الحصول علي نتيجة الفحص المختبري /PCR/ قبل أربعة ايام من وقت السفر من بلد المغادرة واظهار ما يثبت ذلك عند دخوله عبر مطار الامارة مع اجراء نفس الفحص مرة اخري عند الوصول علي القادمين.

وكذلك يجب التوقيع علي التعهد وتعبئة نموذج الافصاح الصحي للقادمين من جميع الوجهات وتسليمه إلى الجهات المختصة في المنفذ وضرورة تحميل تطبيق الحصن وتسجيل بياناتهم فيه لتسهيل إمكانية التواصل مع الجهات الصحية وسوف يكون العزل الصحي بشان الحالات الإيجابية حسب الإجراءات المعتمدة والمتبعة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة .

ويكون السماح لمواطني الدولة والمقيمين بالسفر إلى مختلف الدول حسب خطة الرحلة المجدولة عبر مطار رأس الخيمة وفق إجراءات الدول بلدان المقصد في دخول المسافرين حيث يتطلب من المسافر إجراء فحص مختبري /PCR/قبل السفر في غضون 96 ساعة من التاريخ المحدد للسفر الي الوجهات التي تتطلب ذلك التقيد بالاجراءات المتبعة في دول المقصد مع ضرورة وجود تامين صحي عند السفر للخارج وثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي لمسيرة النمو والازدهار التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات .