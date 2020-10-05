الإمارات: تحذير من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

كما تبادر شرطة أبو ظبي بجهود كبيرة في موسم الضباب وتعتمد منظومة تخفيض السرعات والتوعية الاستباقية للسائقين.

ونقلت صحيفة البيان عن المقدم دكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بشرطة أبوظبي، بأن دوريات الشرطة المرورية، وأجهزة الضبط الإلكترونية، لن تتهاون في ضبط المخالفين للقرارات وإجراءات تنظيم الحركة المرورية خلال فترة تشكل الضباب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مجموعة العقوبات المقررة، قد يتم تغليظها، لتصل الغرامة إلى 3 آلاف مع إيقاف رخصة السائق لمدة عام، أو إحالته إلى المحكمة المختصة في حال التسبب في وقوع حوادث.

وأكد استمرارية جهود شرطة أبوظبي، وحرصها الكبير في تحسّن مستوى السلامة المرورية، وخصوصاً أثناء التقلبات الجوية كتشكل الضباب، موضحاً أن هذه الجهود تغطي جميع عناصر التوعية المرورية والضبط المروري والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال التحسينات الهندسية، بالإضافة إلى الاستجابة للحالات.

أما حول دور الشرطة في تعريف السائقين بالأجواء التي قد يواجهونها قبل خروجهم من المنزل، فقال الجنيبي: «قبل تشكل الضباب، نقوم بتنفيذ خطة استباقية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف إيصال المعلومات الخاصة بالطقس بشكل سريع للسائقين قبل خروجهم، بحيث يستطيع السائق أن يقوم بجدولة وإعادة إعداد مسارهم، إما بتعديل وقتها أو تأجيلها ليوم آخر، بما يخلق استعداداً نفسياً لدى قائد المركبة بالظروف التي قد يواجهها».