الإمارات: تحذير من تدني الرؤية بسبب الضباب

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تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباح اليوم الثلاثاء 2020/9/29.
يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 صباح اليوم الثلاثاء 2020/9/29.
"الأرصاد " يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية.#وام https://t.co/mhZ1pWLXDq pic.twitter.com/KVitZlLRoR— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 28, 2020