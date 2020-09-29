الإمارات: تحذير من تدني الرؤية بسبب الضباب

يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:30 صباح اليوم الثلاثاء 2020/9/29.