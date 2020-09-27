الإمارات: تحذير من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا، وذلك من الساعة الثانية وحتى الساعة التاسعة والنصف من صباح " الأحد".

يأتي ذلك فيما قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير الشاحنات و المركبات الثقيلة والحافلات على طرق إمارة أبو ظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب لحين وضوح الرؤية.

وأوضحت ان هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً بحسب وكالة الانباء الإماراتية.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت انها ستقوم بمخالفة ‏الشاحنات والمركبات الثقيلة و الحافلات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية ".